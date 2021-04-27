水果店開24小時「半夜賣給誰？」　內行人曝原因：老闆嫌麻煩

記者黃翊婷／綜合報導

台灣水果是出了名的種類多又好吃，一名網友日前在PTT八卦板PO文詢問，為何有些水果店是24小時營業的，「誰凌晨3點會跑去買香蕉、鳳梨、西瓜來吃？」沒想到意外釣出許多內行人解答，還有人問過水果店老闆同樣的問題，理由是「因為收起來麻煩」，不如請工讀生輪夜班顧店，還能多賺點錢。

▲部分水果店的營業時間是24小時。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文店家無關）

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原PO提到，25日深夜回家時發現附近還有兩間水果店開著，而且都是24小時營業的，但想來想去還是不明白這麼做有什麼用意，「誰凌晨3點會跑去買香蕉、鳳梨、西瓜來吃？有沒有水果店開24小時的卦？」

沒想到文章一PO出，許多網友紛紛留言回應，24小時營業的水果店台中就有不少間，「晚上方便產地直接送貨、理貨」、「為了進貨方便，乾脆營業」、「反正進貨、理貨也是在半夜，開著還能順便加減賣」、「有一說是避免搬運造成水果碰撞，影響賣相」、「果菜批發都在凌晨，收了怎麼進貨」。

還有網友坦言問過水果店老闆一樣的問題，得到的答案是「因為收起來麻煩，不如僱個工讀生輪夜班」。另一名網友進一步補充說明，因為水果的賣相會隨著時間流失而快速遞減，有些進貨量大的商家會想在時效內賣出，加上熱鬧的市區基本上24小時都有人上下班，不怕沒有客人上門，才會形成這樣的現象。