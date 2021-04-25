中埔赤蘭溪流域整治變身樂活生態園區　打造水岸綠廊新風貌

▲ 中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區25日揭牌啟用，讓原本荒煙漫草的蠻荒地變成可以親子休憩的好去處，園區除了生態池、綠地、休閒步道外，中埔鄉公所更與邑米社區大學合作設置農園，未來也將成為環境教育場域，提供鄉親晨昏休閒散步好所在，也因為改善河川沿岸空間，美化周邊環境，讓河川地煥然一新，還給社區居民一個乾淨、舒適的休閒環境。

赤蘭溪樂活生態園區位於中埔鄉富收村興化廍赤蘭溪河道旁河川地，屬公有地，因缺乏整頓經費與資源，部分公有地遭占用，雜草叢生，環境體亂，還被堆棄廢棄物，開發前公所整整清出100公噸各式廢棄物。

鄉長李碧菁希望還給鄉民潔淨的生活空間，在縣府和立委陳明文協助爭取下，提報水岸環境改善計畫，獲中央前瞻建設經費支持2000多萬建設樂活生態園區，同濟會並捐贈400株白揚木，25日由縣長翁章梁、陳明文、李碧菁及地方各界主持啟用典禮。

▲ 縣長翁章梁、立委陳明文及鄉長李碧菁共同出席中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

樂活生態園區占地3.4公頃，綠美化面積1.2公頃，園區保留多顆老樹，規劃有防汛與儲存水源功能的調節凹地、生態跳島、複層植栽景觀和環繞水道與樹島的綠蔭散步環線步道，周邊有5處出入口，是一座以重拾人與水岸生態平衡為設計主軸的生態園區。



翁章梁指出，這座園區本來是一處民眾占用種菜種水果和棄置雜物的髒亂點，現在已經變成適合休閒散步的河岸公園，未來在邑米社區大學的協助管理下，相信園區會變得更好，成為地方使用率最高的水環境公園。