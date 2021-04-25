LIVE／太魯閣號再爆事故　行政院臨時記者會！王國材親上火線

記者黃巈禾／台北報導

24日再傳台鐵太魯閣號發生事故，有月台加高工程施工承包商工人因跨越月台，列車緊急煞車仍撞上。對此，行政院25日中午12時30分召開記者會回應，並說明今早台鐵改革會議，由政委兼發言人羅秉成主持，交通部部長王國材、台鐵局長杜微出席。《ETtoday新聞雲》全程直播。

台鐵408次太魯閣號2日發生事故釀49死，時任交通部長林佳龍為此請辭，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌也宣示改革台鐵的決心，未料24日上午台鐵405車次太魯閣號行經宜蘭武塔站時，有工人違規進場施工撞上列車，送往羅東聖母醫院救治，頭部有4公分撕裂傷、左肩疑似骨折，無生命危險。

▲王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



台鐵局指出，經查宜蘭工務段派員辦理保修作業尚未完成，廠商未獲通知即進場作業，已依約要求對廠商採取重罰，並研議解約，徹底預防類此情況發生。

行政院長蘇貞昌25日上午聽取交通部長王國材所提出的台鐵改革方案，重點聚焦在如何落實軌道安全，盤點可以加強的軟、硬體。

對於太魯閣號再度發生事故，行政院25日中午12時30分召開記者會針對該事故回應，並就上午台鐵改革會議向社會大眾說明，由羅秉成主持，王國材和杜微出席。