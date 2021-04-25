行動軍火庫！6支長短槍藏車上　桃園男住處睡夢中被逮

▲王男火力強大包括霰彈槍和衝鋒槍等長短槍枝6把。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市41歲王姓男子有吸食毒品習慣平日擁槍自重，狡猾的王男更將槍毒藏放於平時所使用的自小客車上，並把車輛停放於龍潭區住處附近，警方經長期跟監蒐集相關事證，於24日見時機成熟不費一槍一彈當場制伏睡夢中的王嫌，現場並起獲霰彈槍、衝鋒槍長短槍6支子彈59顆及三級毒品36包，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品防制條例等罪嫌移送法辦。

▲生性狡猾的王男將槍彈藏在自有小客車宛若行動軍火庫。（圖／龍潭警分局提供）

目前無業王男於24日在住處睡覺，殊不知警方已掌握行蹤並全程跟監，但生性狡猾的他仍有所顧慮，竟將槍毒藏放於平時所使用的自小客車上，並把車輛停放於住處附近，警方考量王嫌可能隨身攜帶槍枝，如直接執行逮捕行動恐生其他危害，不敢貿然行動，於是趁王嫌在家中睡覺之際立即潛入逮人，不費一槍一彈將睡夢中的王男逮捕。

▲警方將擁槍自重的王男移送法辦。（圖／龍潭警分局提供）

警方並於犯嫌之自小客車上查獲各式長短槍枝6支、子彈59顆（霰彈槍2支，霰彈21顆，衝鋒槍1支、手槍3支，子彈38顆）及三級毒品36包（愷他命毛重39.3公克）等犯罪證據，火力強大彷如行動軍火庫，王嫌則聲稱「槍枝及毒品來源係友人寄放」，讓警方難以置信，目前仍積極持續追查有關槍枝、毒品來源，以及是否涉及其他刑案。

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