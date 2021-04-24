負債、低收又懷老6　「竹北劫囚」女主為愛亡命21小時代價曝



記者陳凱力／新竹報導

竹北劫囚案男主角籍斯瀚的陳姓女友，因夥同友人協助愛人脫逃，遭到逮捕歸案。陳女向法官坦承犯行，新竹地院法官考量陳女終能坦承犯行，尚知其錯，目前懷孕中無業又育有5名子女，經濟情況為低收入戶，尚有債務需償還等情狀，依犯強暴便利人犯脫逃罪，累犯，處有期徒刑6月，易科罰金18萬。

籍斯瀚因放火燒燬建物及住宅、違反槍砲彈藥刀械管制條例及藥事法等判決確定，且未到案接受執行，經新竹地檢署於2020年12月4日發布通緝，新竹縣豐田派出所警員同月8日20時45分將其逮捕緝獲。

▲人妻陳女放下丈夫與5個孩子，開著老公的車幫助男友籍斯瀚脫逃成功，直到被警方逮捕時，外界才知道她肚子裡還有1個。（資料照／記者陳凱力攝）

同日晚間籍斯瀚的小弟彭男、友人曾女、女友陳女分別前往派出所與籍男見面，表達不願做牢想脫逃的想法，期間幾人則以LINE聯絡脫逃及接應。9日中午，籍斯瀚先持摺疊刀作勢自殘滋事，後又佯裝身體不適，趁著2名警員隨同戒護就醫時，在急診室外假意與友人聊天，趁著員警落單時，以彭男壓制、籍斯瀚快速上車的方式脫逃成功，隨後4名接應友人快速離開，一路開車北上展開21小時的逃亡。

籍斯瀚與女友陳女、小弟彭男、彭男的前女友曾女、曾女的友人李女共4名接應友人，一路從鶯歌、桃園、新北、基隆等四處躲藏，終於在12月10日13時40分許被基隆市警方堵到行蹤，後來在警方開槍制伏下，才順利將4人逮捕到案。

▲籍斯瀚（中）與女友（左）小弟彭男（右）等人一起策畫劫囚逃亡。（資料照／記者陳凱力攝）

籍斯瀚的陳姓女友在法庭上坦承犯案。法官審酌，陳女因男友籍斯瀚不願入監服刑，而向她和友人求助表達想脫逃之意，不僅未加以阻止，竟夥同彭男、曾女、李女等人一同協助分擔，促使籍斯瀚順利脫逃，在在彰顯其等輕視國家公權力之心態，法紀觀念顯有偏差，且彭男以強暴於員警的行為協助籍男脫逃，雖未使員警之生命、身體造成傷害，惟其所為對於值勤警員之人身安全仍造成相當損害，惟考量陳女犯後終能坦承犯行，尚知其錯，而有悔意，目前懷孕中無業又育有5名子女，經濟情況為低收入戶，還債務等情狀，依犯強暴便利人犯脫逃罪，累犯，處有期徒刑6月，易科罰金18萬。

▲警方循線找到陳女駕駛的紅色轎車，才知陳女早有家庭。

這起劫囚案的感情關係錯綜複雜，剪不斷理還亂，第一女主角陳女原是人妻，育有5名子女，最大9歲最小的才2歲，她與丈夫原本原本說好要在10月離婚，後來因小孩而暫緩，沒想到陳女最後開著丈夫的紅色轎車前往劫囚，甚至落網時才突然對外宣稱她肚子內還懷有籍斯瀚的孩子。

除了籍斯瀚這對「亡命鴛鴦」，還有另外一對「無緣鴛鴦」，在急診室外幫忙擋下警察的小弟彭男，就是本次劫囚案中的男二，彭知道大哥要逃亡，除了一口應下還找來「前女友」曾女幫忙，曾女義氣相挺，同樣開著「現任」的車，幫著「前任」的大哥逃亡，「現任」男友直到警方循車牌找上門才知道此事。

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