台中大火奪3童命…消防達人曝「做到關鍵5點」：小孩一定不會死！

▲台中中華夜市火警，3童命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝）

記者戴若涵／綜合報導

台中市中華夜市18日深夜發生一起民宅火警，導致屋內3名幼童均命喪火窟，2個家庭因此破碎！前消防署災害管理組組長林金宏得知事件後，在臉書上強調「保護小孩是大人的責任」並點出平時訓練孩子的5大重點，可避免悲劇發生。

根據警方調查，起火的3層樓透天厝1樓是理髮廳，2、3樓則由邢男一家、易男一家與其他房客承租，事發當晚，邢爸因有事外出，便把5歲的獨生女交由易媽照料，易媽當夜將邢姓女童、及易姓小兄妹（5歲、3歲）哄睡後即離開房間，怎料孩子卻疑似趁大人不注意把玩打火機，不慎引發火勢，最終釀成3死悲劇。

針對這起事件，素有「消防達人」之稱的林金宏在臉書粉絲專頁「林金宏的消防天地」中PO文提到，這是個很特殊的案例，事發當時小孩媽媽有上樓叫小孩，孩子還有回應。以他對火場的了解，這場火災發現的時機算早的，「我覺得如果大人做了適時的引導，小孩一定不會死。」

▲法師回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

林金宏請教幾位優秀的幼兒園園長及幼兒教育專家，得出初步結論，「首先，所有家長一定要記住『保護小孩是大人的責任』，這也是一位幼兒園園長在跟我討論時，提出的第一個看法，我們一定要先教會大人。大人有了保護小孩是大人責任的態度後，接下來就要學知識跟技能」。

林金宏指出，「在知識方面，我覺得這個火場，如果大人能引導小朋友到往下樓梯的位置，然後大人在樓梯口帶著小朋友向下逃生，小朋友就能存活（這個火場，往下及往上樓梯位置不一樣）」。最後他更「總結5點」，面對現場一片漆黑，不知道三歲以上小朋友確切位置的火災情境，大人該如何做好事前準備，避免悲劇發生。

五點如下：

一、 教小朋友辨識環境。

二、 想好小朋友聽得懂且可以執行的指令。

三、 練習下達指令後，小朋友能夠完成指令。

四、 練習沒看到人時，小朋友聽到指令後，能夠完成指令。

五、 必要時，可以練習黑暗中執行指定的狀況。

林金宏表示，「過去我們無法改變，未來希望能夠因為我們的努力而有所不同」。讓我們一起為守護小朋友安全盡自己能盡的心力。