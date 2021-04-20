嘉義民雄資收場「深夜大火」…火團濃煙狂沖天！　1警消受傷送醫

▲嘉義資源回收廠火警，火勢相當猛烈。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

文／中央社

（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉義縣民雄鄉大崎村一間民營回收場昨晚驚傳火警，火團濃煙沖天，現場易燃物多，大火燒了4小時才被消防人員控制；民眾指出，有人燒雜草延燒到回收場，確切起火原因待調查。

嘉義縣消防局表示，昨晚7時12分接獲報案，民雄鄉大崎村十四甲發生火警，火勢延燒至附近的上貿資源回收場，消防局總共出動消防車19輛、救護車3輛、消防人員49名，另商請嘉義市消防局消防車5輛、人員13名到場支援。

消防局表示，因資源回收場內塑膠、回收紙類助燃，一度火團濃煙沖天，至深夜11時許才控制火勢。今天上午消防人員還在現場處理殘火。

回收場業者表示，昨傍晚在回收場後方，有人在燒雜草，馬上打119處理，晚間8時多延燒到回收場後方，那裡堆放回收的塑膠製品，火勢變大，趕緊撤離回收場人員。

消防隊指出，昨天大火並沒有造成人命損傷，僅民雄消防分隊53歲吳姓消防員，救火過程中，被水帶頭掉落傷及腰部，送嘉義基督教醫院醫治。起火原因待調查。

嘉義縣消防局長呂清海表示，今年1月至3月嘉義縣雜草、垃圾、廢棄物、墓地火警達597件，比去年同期315件，增加近1倍。

呂清海呼籲民眾，勿隨意燃燒雜草、垃圾，除了會造成火災、空氣汙染外，亦浪費珍貴的水資源，若不慎燒到他人的建築物，包括住家與廠房，將依法送辦。