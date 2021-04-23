瘋電影／夢想之地　移民夢是窮人的生命挑戰

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常非常厲害的一部感人肺腑的影片製作，不論是從一個小男孩的視角，或是老奶奶出現的轉折，電影沉靜內心卻波濤洶湧，這家人的命懸一念的事件抉擇都非常強大，但卻又低調的忍耐著，這就是移民的心境，也是婚姻的經營，太厲害的劇本編排，不論是視覺或是節奏掌握都屬上乘，五顆星的好作品。

這麼簡單的五個家人的組合，對白也沒有太多，每個人都在堅毅中忍耐著，沒有水的生活，沒有錢的未來，移民者沒有依靠的背景，赤裸裸的用一條命去對決，榮辱辛酸全都得自己扛，整部電影揪著心情看完，真心祈禱這家人不要再遇到厄運。

導演親身的故事，難怪特別生動感人，這位導演相當相當有前途啊啊啊。特別恭喜本片提名六項奧斯卡金像獎，其中包含最佳影片、最佳男主角、最佳女配角、最佳導演、最佳原創劇本、最佳原創音樂，這部美資韓國電影，史帝芬元為韓裔美籍演員，也是史上第一位亞裔奧斯卡男主角提名者，而大家熟悉的韓劇媽媽尹汝貞已經獲得英國奧斯卡BAFTA最佳女配角，很不韓國的文學氣質電影，五顆星推薦。



片 名：夢想之地

英文片名：Minari

類 型：劇情

上映日期：2021-04-16

片 長：01時55分

導 演：鄭李爍(Lee Isaac Chung)

演 員：史蒂芬元(Steven Yeun) 、 尹汝貞(Yuh-Jung Youn) 、 韓藝璃(Yeri Han)

國 家：韓國

語 言：韓語、英語

發行公司：傳影互動ifilm



劇情大綱

榮獲本屆奧斯卡 最佳影片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳男主角Steven Yeun、最佳女配角尹汝貞、最佳原創配樂等六項大獎。



一個懷抱美國夢的韓裔家庭，父親雅各一心追求夢想新生活，毅然捨棄大城市的一切搬到遙遠的阿肯色州，打算建造一座屬於自己的農場。不料生活環境與人際關係的劇烈轉變，使得家庭成員無法適應，演變成他和老婆莫妮卡一次次的生活爭端，彼此的感情也逐漸出現裂痕。



就在這時，從韓國遠道而來的奶奶搬來與他們同住；嗜賭成性、滿嘴髒話、又不照牌理出牌的奶奶，雖然成為小男孩大衛的惡夢，竟也意外使得瀕臨分裂的家庭，重新回憶起最初懷抱夢想時的模樣，漸漸凝聚起彼此之間的感情。

▲千辛萬苦搬到遙遠鄉村，竟然要住在這片荒草地上的鐵皮屋，老婆傻眼。

▲需要工作的夫妻，請來老母到美國幫忙照顧孫子。

▲美國謀生非常不容易，差點離婚的夫妻能否過這關。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI