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肌肉男見一幕「高八度尖叫」哭逃　同事狂白眼：有什麼好怕的

肌肉猛男。（圖／Pixabay）

▲原PO說同事的身材很好。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

肌肉男嚇壞！一名男網友分享和一名「漢操」（身材）很好的同事工作時，結果突然看到同事哭著找他求救，他得知原因後傻眼直呼，這到底有什麼好怕的？但有人表示，這種生物真的是很多男生唯一罩門。

原PO在「爆怨2公社」臉書社團說，19日和同事一起拆一樓店面，「我在前面忙，而他在後面拆廁所和儲物間，忽然聽他高八度『啊啊啊啊啊』，尖叫跑出來，只差沒有蓮花指和小碎步。」

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原PO立刻詢問同事怎麼了，「就看他上氣不接下氣、淚眼婆娑地說：裡面好多蟑螂.....。」他寫道，「虧你常說自己是藍紫漢（男子漢），叫的我還以為你是懶O被蛇咬到一樣。」

▼原PO同事在廁所和儲物間發現很多蟑螂。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲▼浴室,廁所,馬桶,心理,顏色,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO當下狂翻白眼，準備往裡面走去，「他忽然抓著我的手臂說：『不要去，很可怕』。靠北啊！我不去把牠們踩死，今天都不用做了！真懷疑你是不是忘記帶懶O出門了…蟑螂到底有啥好怕的？」

對此，許多網友留言，「蟑螂真的是很多男生唯一的罩門....」、「怕蟑螂跟漢草沒有一點毛關係」、「蟑螂不可怕！！會飛的才可怕」、「當成群飛起來的時候應該會瘋掉，一群不會飛的，我敢徒手打。但是會飛，我應該也是尖叫衝出去。」

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