76行者無償修復遺體！他曝5000字血淚歷程　看到一個名字當場痛哭

▲「76行者」在臉書PO長文，道盡太魯閣事故以來一路的辛酸血淚。（圖／翻攝自臉書／76行者遺體美容修復團隊）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵太魯閣號2日發生重大事故釀成49死悲劇，遺體修復團隊「76行者」第一時間前往花蓮殯儀館，無償為罹難者修復遺體，並將49具遺體都修復完成。對此，有團隊成員19日在臉書寫下一路至今的感受與心情，稱這段「旅程」讓他一輩子也忘不了。

太魯閣408次列車撞上滑落邊坡的工程車，釀成半世紀以來最嚴重的死傷事故。為了讓罹難者們能體面離開，「76行者」出動多名修復師前往花蓮，不眠不休、連續多日無償修復遺體。有團隊成員在臉書PO出長文表示，他當天看到新聞時，心想「怎麼會這麼嚴重」，所以立刻連絡師母、訂票出發花蓮。

▲太魯閣事故造成無數家庭破碎。（圖／翻攝自臉書／76行者遺體美容修復團隊）

他在文中表示，他原本想等老師開課教授人體修復技術，怎料課還沒開就發生大事，等於是什麼都還不太會，就匆匆忙忙地趕到現場，「新聞沒有誇大，一具受損較嚴重的遺體，一組人馬六七個人真的做好幾天都有，而且還是大家輪班接力完成，因為時間越拉長，遺體隨著退冰的速度，狀況也會越來越不好，所以只要開始修復，就要盡快完成，所以很多人直接睡在紙箱上、躺椅上兩三小時，就又起床繼續做。」

他談到，之前看了許多法醫分享的解剖照片、影片，但真實出現在眼前時還是覺得很不真實，直到漸漸實際接觸，才慢慢學習對遺體的「尊重」，包括遺體的縫合法、沖洗方式等，而每當為死者穿上生前喜歡的衣服，或是家屬替亡者搭配整套新衣時，都讓他五味雜陳，一來覺得開心，二來卻也覺得感傷，「開心是因為，祂們終於可以回家了，感傷是因為，不知道家屬替祂們準備衣服時的心情，畢竟祂們本該可以穿著這套衣服，好好活在這個世上...」

▲76行者收到許多鼓勵的字條，感謝他們為亡者所做的付出。（圖／翻攝自臉書／76行者遺體美容修復團隊）

他指出，某天下午，他協助修復完的另一具遺體，休息時滑著手機，突然心血來潮，想說來了解罹難者生前的生活，怎料一開臉書、打上名字才發現，對方竟然是在109消特受訓中的學長，讓他當場傻住，「從第一天來花殯到現在，雖常常眼眶泛紅，但眼淚從沒掉下來過，但到這一刻再也忍不住，我走到外面貨櫃屋後的角落躲著，然後崩潰哭起來，滑著那個學長的臉書，看到祂訂下2021年目標『順利完成消防受訓！』我不知道該說什麼，突如其來的事實讓我有點難過。」

他感嘆，這次悲傷的難得經驗，讓他學習非常多，也算是圓了自己曾經想當法醫的夢，因為自己是真心想幫助罹難者早日回家，「我不辛苦也不偉大，比起那些其他的前輩們，有人8天下來才睡10個小時，有人3天都沒回飯店洗澡，有人好幾10個小時都在遺體旁邊專心修復，我比起這些前輩，實在是差太多了，大家無償而且認真看待這些事情，也會因為一些小錯誤而自責很久，前輩們的態度真的值得我一生學習。」

▲原PO認為，把遺體修復到最好的狀態就是給受難家屬最好的交代。（圖／翻攝自臉書／76行者遺體美容修復團隊）

他在最後提到，他們會開始恢復正常生活，可以回家跟家人團圓，可以摸摸愛人的臉，太陽一樣東升西落，路上一樣車水馬龍，感嘆的是，49個破碎的家庭，再也回不去了，然而再過不久，人們也會逐漸淡忘這些事情，也許哪天會再被提起，但那也都是過往雲煙，無論如何，只希望能給這49位罹難者的家屬一個好的交代，「因為對於罹難者以及家屬來說，原本就沒有人應該要經歷這些，也願逝者都能夠安息。」

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