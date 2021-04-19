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外出看熱鬧？台中3童命喪火窟　友澄清：3大人到大甲媽當「雜工」

▲台中中華夜市深夜惡火，3童無生命跡象（圖／記者白珈陽攝）

▲台中中華夜市深夜惡火，3童無生命跡象（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市中華夜市18日深夜11時許一場惡火奪走3名幼童性命！事發後一度有消息傳出，大人全部外出去大甲媽遶境看熱鬧，但經調查，3名大人其實是為了增加收入，才到大甲媽遶境擔任雜工，而將小孩託付給小兄妹的劉姓母親照顧，並非外界所說的看熱鬧。

警方調查，起火的3層樓透天厝1樓是理髮廳，2、3樓則由邢男一家、易男一家與其他房客承租，事發當晚，邢爸與王姓女友、易爸外出，3名小孩便由易媽照料，而易媽當夜將邢姓女童、及易姓小兄妹（5歲、3歲）哄睡後即離開房間，怎料孩子卻疑似趁大人不注意把玩打火機，不慎引發火勢，最終釀成3死悲劇。

▲台中中華夜市深夜惡火，3童無生命跡象（圖／記者白珈陽攝）

據了解，2個家庭是中低收入戶，經濟狀況並不好，而邢爸平時擔任保全員，與王姓女友及女兒平時以大約3500元的房租租在理髮廳2樓；至於易姓一家則是以每月4500元的房租租在3樓套房，易爸平時打零工，易媽則在美髮店工作，而因3名孩子年紀相近，常常玩在一起，2家人也因此熟識，怎料卻傳出意外，3名孩子一同葬生火窟。

不過，事後一度有消息傳出，3名大人外出是去大甲媽遶境看熱鬧，而易媽則是在一樓顧滑手機，才沒能及時將孩子救出，但邢男友人受訪表示，2個家庭是中低收入戶，18日透過友人介紹接下陣頭相關工作，於是到大家媽遶境去擔任雜工，賺取1天1千元的薪水來增添家用。然而，3人才剛抵達遶境隊伍，就接到家裡起火的通知，讓3人難以接受。

▲台中中華夜市深夜惡火，3童無生命跡象（圖／記者白珈陽攝）

2家人19日下午回到事發現場招魂，而過程中易爸含淚表示，今天原本是3歲女兒的生日，他還準備了蛋糕、玩具當作生日禮物，一家人準備要快快樂樂慶生，沒想到卻發生意外，愛女生日變忌日，一家人就此天人永隔；而邢爸的女友王女雖非邢小妹妹的親生母親，但仍捧著邢小妹妹的靈位，隨著法師的腳步走上車，哭喊著「媽媽帶你回家」，場面十分哀悽。

▲▼台中中華夜市火警3童殞命，法師回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

▲2家人19日下午重回現場招魂，場面十分哀悽。（圖／記者白珈陽攝）

此外，由於3名孩子全身被燒得焦黑無法分辨，最終靠著一顆痣才認出其中一名女童，而全案目前正積極調查中，至於詳細事發原因也有待釐清。

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