荷媒指控華為「竊聽」偷取客戶資訊　受害者包括前首相

▲荷蘭前總理巴爾克嫩得（Jan Peter Balkenende）疑似遭華為竊聽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

中國電信龍頭「華為」遭指控在與荷蘭皇家電信（Koninklijke KPN）合作期間，竊聽並偷取客戶資訊，包括前總理巴爾克嫩得（Jan Peter Balkenende）及多名重要政府官員，同時對警方及情報機構所監聽機密號碼瞭如指掌。華為及KPN對此均予以否認。

荷蘭皇家電信（KPN）2009年開始使用華為通訊技術及設備，同時有6名中國職員在海牙（Hague）總部工作，曾尋求法國IT顧問「Capgemini」分析風險，但報告從未釋出，當時KPN移動網路用戶曾達650萬。國家安全局多次警告KPN，華為疑似竊取移動網路資訊，不久後KPN取消外包華為服務，改與西方公司合作，其中原因現遭外界質疑。

據荷媒《人民報》報導，風險報告結果並不樂觀，華為員工無論是否身處KPN總部，都能竊聽未授權的所有手機號碼，並進入核心數據庫，而當時發生的頻率並不清楚，「KPN現在情況危險，如果證實中國政府竊聽，政府單位及企業都將移除許可證及取消合作。」

華為反應，從未不當濫用資源，華為員工「沒有未經授權使用KPN數據，一直在明確授權下工作。」KPN相關人員也透露，並無跡象表明電話曾遭竊聽或數據遭竊取，「如果當時有發生，定會立刻通知相關單位及客戶。」

目前KPN是在瑞典及芬蘭電信公司協助下，自己進行網路維修，竊聽疑雲也正接受官方電信管理局調查。