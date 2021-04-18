遭學生爆沒彩排音樂會卻上台「對嘴合唱」！南應大系主任開吉了

▲台南應用科技大學。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳羿妏、林悅／台南報導

台南應用科技大學音樂系14日與台東大學音樂系、台南神學院舉辦三校聯合音樂會。孰料，日前有學生於《Dcard》上爆出，南應科大音樂系系主任先前未彩排，卻突然上台對嘴演唱，音量幾乎蓋過整個合唱團聲音，引發討論。對此，南應科大今（18日）出面回應，遭爆料的系主任原不打算追究，但幾經考量，決定提告捍衛清白。

回顧整起事件經過，一名自稱是南應科大合唱團的學生於《Dcard》發文指出，無論是三團聯合彩排，或是最後加上管弦樂團，系主任從來沒有與她們一起參與練習，然而，表演當天所有人看到系主任上台那一刻，每個都是目瞪口呆；另外她指出，管弦樂團的指揮雖向大家稱「不曉得系主任會上台」，但指揮者卻在進行安可曲時，走下台到系主任麥克風旁，轉頭示意觀眾鼓掌，「您真的覺得您們兩個在台上一搭一唱，別人都看不出來嗎？逢場作戲的樣子著實令人感到噁心無比。」

▲音樂系系主任遭爆料對嘴演唱。（圖／翻攝Dcard，下同）

這名學生提到，系主任的個人麥克風音量幾乎蓋過她們合唱團的音量，到高音的時候，整個廳院幾乎都是麥克風Echo的回音，而同時間，指揮者還要求現場工作人員將麥克風調大聲一點。現場可見大家都拿譜上台，「只有她（系主任）有自信到連譜都不拿，我就不相信『她』把合唱跟獨唱的段落完全背起來了！也不過是雷聲大雨點小、半瓶水響叮噹罷了。在整個樂團的視角來看，您對嘴真的對得很不成功喔！」演出結束後，許多前來觀賞的親朋好友也向她表示，覺得系主任跟他們完全沒合在一起，「真是丟臉到不行」。

最後這名學生也說，「以前某人（系主任）說，系上帶去京都的演出是丟人現眼。我倒是要看看，昨天的演出讓某人這樣一搞，我們在南神、東大的合唱團面前，還抬不抬得起頭來了呢！我們每一個學生就像您的籌碼一樣，拿來讓您作秀、造勢、壯大面子。您真的覺得作為一個教育者，這樣對得起自己的良心嗎？與昨天的音樂會標題《感恩～你和我》呼應，真是諷刺到不行。您是應該要感謝我們，感謝我們成為您交際應酬的籌碼。」

對此，南應科大校方強調，音樂會規定不得錄影拍照，會有版權問題，針對爆料人提供影帶，將進行提告，追溯法律責任；另有自稱音樂系的學生在網路上不當發言，內容大多是帶有臆測及情緒的言論，系主任原本不追究，但幾經考量，也決定提告，捍衛清白。