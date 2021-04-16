14歲少女夜衝撞樹亡畫面曝！後座21歲車主噴飛重傷...涉過失致死

記者鄧木卿／台中報導

台中市一群網友16日深夜騎乘5輛機車到中興嶺夜遊，5、6輛機車呼嘯而過，4點多回程行經大坑口一家餐廳前的彎道，其中一輛由14歲鄭姓女國中生載著21歲張姓男網友，疑似在轉彎處車速過快，撞上人行道路樹，連反光鏡、指示牌都撞斷，兩人連人帶車騰空噴飛，機車零件，安全帽散落一地，鄭女搶救不治，提供機車給無照少女騎乘的張男，恐面臨過失致死罪。

▲14歲少女夜衝撞樹亡畫面曝光！後座21歲男網友噴飛恐涉過失致死。（圖／民眾提供）

警方表示，一群網友分騎5、6輛機車相約夜遊，鄭女載著張男沿東山路二段1巷8弄，由清水巷往東山路二段方向直行，行經一處轉彎道，不慎自撞路旁的左轉指示桿，鄭女意識不清，經抽血檢測沒有飲酒，上午9點宣告不治，男子四肢擦傷、頭部血腫，目前還在慈濟醫院急救，無法製作筆錄。

根據道路安全管理處罰條例第21條，張男明知鄭女沒有機車駕駛，仍讓鄭女騎乘，不但處以6千元以上、1萬2千元以下罰鍰，還可能涉失過失致死罪，不過詳情如何，有待張男病情穩定才得以調查釐清。

教育局表示，就讀國二的鄭女家境不太好，學校表現也正常，直到二下開始情緒出現不穩，老師也給予適時心理輔導，不料卻發生如此憾事，學校會在學生平安保險、學產基金等方面給予急難救助，對班上同學也會進行個案輔導，以免在同學心裡留下陰影。

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