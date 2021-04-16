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3歲孩便便出奇招！坐馬桶「表演柔軟度」假裝睡著　爸苦笑揭穿騙局

▲▼ 。（圖／黃BuBu爸提供）

▲黃BuBu不想坐馬桶大便啦！ （圖／黃BuBu爸提供）

記者曾筠淇／綜合報導

累到睡著了嗎？黃BuBu是一個的3歲半的小朋友，她這幾個月都在學習如何坐馬桶大便，不過，因為她有時候會耍耍小脾氣，希望可以直接上在尿布裡面，因此常把爸爸逗得哭笑不得。爸爸就分享了黃BuBu上廁所上到「睡著」的照片，模樣相當逗趣、可愛，也看出孩子古靈精怪的一面。

3歲半的黃BuBu近幾個月都在學著坐馬桶大便，不過，由於她還是比較習慣包著尿布上，所以有時候就會說，「我可不可以先大一點，然後剩下的包著尿片大？」爸爸也分享了一張可愛的照片，從畫面可見，黃BuBu雖坐在馬桶上，但卻倒頭於放腳的板凳上面，原來，她當時是在耍脾氣，因為不想在馬桶上廁所，所以便出奇招，讓人看了哭笑不得。

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▲▼ 。（圖／黃BuBu爸提供）

▲黃BuBu還不能吃巧克力。（圖／黃BuBu爸提供）

爸爸也分享了黃BuBu平時的趣事，像是他之前一直教導孩子一定要先吃完飯菜，才可以去拿冰淇淋吃，日前他帶著寶貝女兒去吃火鍋，黃BuBu好不容易吃完該吃的飯菜，結果店家卻只有巧克力口味的冰淇淋，「小孩還不能吃巧克力，所以她只能哀怨的啃著沒有冰淇淋的甜筒。」

除此之外，爸爸也驕傲的貼出黃BuBu的繪畫作品，雖然孩子還小，畫出來的作品可能都還有些抽象，但是若仔細看照片就能發現，其實黃BuBu用色鮮豔、明亮，畫風也大膽，好幾張都是直接畫出條紋、圓點、圓圈圈，很有自己的個人特色。

▼黃BuBu拿著繪畫作品拍照。（圖／黃BuBu爸提供）

▲▼ 。（圖／黃BuBu爸提供）

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黃BuBu上廁所睡覺睡著

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