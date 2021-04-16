外送「159豬排飯」踩大雷！寒酸配菜讓她氣炸　網：超商便當完勝

▲外送「159豬排飯」踩天雷！配菜寒酸到爆炸，網友傻眼：「有金箔的豬排」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

現在越來越多人會使用外送平台訂餐，消費糾紛也因此增加了不少。一名網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，她日前因為犯懶不想出門，就透過外送平台訂了一碗159元的豬排飯，結果送來的料理讓她直接暴怒，直呼「雷到哭」。其他網友看了也覺得超級誇張「沒有份量就算了，連品質也沒有，好扯」。

原PO在《爆怨2公社》抱怨，外送的餐點品質太差，159元豬排飯沒有醬料，打開來只有一根花椰菜，份量少到可憐的玉米粒，看起來薄薄的豬排，剩下的全部都是白飯，讓她大罵「這是豬排飯，這樣要159元，在跟我開玩笑」。

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她表示，照片中的豬排飯，她還沒有吃過一口，原封不動打開就是這個樣子，實際吃了已經也相當難吃，「我以後不犯懶了，寧願自己出門買，家裡附近自助餐滿滿的菜才75元，（這個豬排飯）雷到哭啊」、「還是我大驚小怪嗎？」

其他網友看了照片後也驚訝說「快給5顆星，這麼雷不能只有你踩」、「店家有賺錢的情況，那個豬排應該15元，這個便當應該50元」、「超商便當根本完勝」、「其他配菜呢，掉在路上」、「這家老闆出單不會心虛嗎，太扯了」、「那是有金箔的豬排嗎」、「59都覺得貴」、「菜少就算了，沒醬真的不行」。