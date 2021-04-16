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日本人「愛抽菸、吃重鹹」卻超長壽？　網曝關鍵：多走路

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲《世界衛生統計》報告指出，日本是出了名的長壽國。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

日本是世界上出了名的長壽國，據世界衛生組織發布的《世界衛生統計》報告指出，日本人平均壽命為84.21歲，不過他們飲食口味偏鹹，加上有許多老菸槍，有網友好奇「為什麼日本人會長壽」，而內行人點破關鍵，「天天走路，每天都1萬步起跳的」。

一名網友在PTT發問，日本有許多愛抽菸的老菸槍，加上好吃的加工食品也不少，民眾飲食習慣也偏重鹹，「甚至說日本人加班比台灣還兇，為什麼日本會成為幾乎是全世界最長壽的國家之一？」

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▲▼網友在PTT發問「為何日本人總是長壽」。（圖／翻攝自PTT）

▲網友在PTT發問「為何日本人總是長壽」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻掀起網友熱議，紛紛直言「多運動」是關鍵，「走路運動多」、「天天走路啊，光基礎代謝就贏過各位4%仔鄉民了」、「走路啊，每天都1萬步起跳的」、「光每天走路的量就勝很多國家了吧」、「每天搭車訓練核心肌群，老了每個都不會自己跌倒」。

有人從飲食方面分析，「日本人喝很多茶，魚料理多，空氣水質都比台灣好」、「他們吃魚比較多吧，魚對身體的負擔相比其他肉類低」。另外，也有不少人說，「水和空氣品質才是決勝負的關鍵點，日本贏太多了」、「沒有空汙沒有屎水重視環境整潔」。

▲▼網友在PTT發問「為何日本人總是長壽」。（圖／翻攝自PTT）

▲網友點破日本人長壽的關鍵。（圖／翻攝自PTT）

《歐洲營養雜誌》（European Journal of Nutrition）在2020年7月，曾發表了一項來自日本東北大學醫學系研究科公眾衛生學的研究，分析日本人的長壽和「吃」有很大的關聯，他們共針對9.2萬人進行調查，得出日本人常吃的七類食物包含，米飯、味增湯、海草、漬物、黃綠色蔬菜、魚類和綠茶；最不常吃的食物則為牛肉和豬肉。

研究人員說明，多吃海草死亡風險可下降6%、多吃漬物風險下降5%、多吃黃綠色蔬菜風險下降6%、多吃魚類風險下降3%、多喝綠茶風險下降可達11%，因此「飲食習慣越日本化」的人的死亡風險較低。

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