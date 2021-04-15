沈富雄挺江：韓國瑜當選機率0%　朱立倫勝出國民黨就沒救了





▲高雄市前市長韓國瑜。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

前立法委員沈富雄15日表示，他判斷韓國瑜參選黨主席機率也是0％，2021應該由國民黨主席江啟臣連任主席，因為他承諾不選2024總統，而前新北市長朱立倫可能投入國民黨主席選舉，且會勝出，但朱立倫若讓自己成為2024總統參選人，「國民黨就沒救了」。

沈富雄上午接受廣播專訪表示，若江啟臣連任對國民黨未來發展較有利，也認為中廣動作趙少康參選機率已是0％，原本唯一的可能是現任黨主席江啟臣說服中常委，讓反而讓趙少康的人不好意思出頭，但已經失去機會，趙少康絕對不會參選，沈富雄甚至判斷高雄前市長韓國瑜也不會選。

沈富雄表示，趙少康出來的第一天，就把「韓趙聯盟」講得真有其事，趙少康就變成韓國瑜的代表，也許趙少康不願意放棄韓粉，但趙、韓聯合時，就已經對趙不利，而韓國瑜儘管不喜歡其他檯面上的人物，但也由不得韓國瑜，因為韓國瑜本身參選機率也是0％，就算選也選不上。

至於投入銀光協會做公益的朱立倫，沈富雄表示，國民黨裡面的人都認為朱立倫一定會參選，且會選贏黨主席，而他個人認為，朱立倫若贏了，國民黨就沒救了，一旦朱立倫當上黨主席，並主導2024的國民黨總統候選人是朱自己，那國民黨就沒救了。