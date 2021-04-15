「豊、豐」好亂！彰化3村7千人連署正名　戶政事務所回應了

▲彰化埤頭鄉公所有3村，豊與豐同用。（圖／翻攝自埤頭鄉公所）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉有「永豊、豊崙、和豊」等三村有超過7千村民，因為「豊」字村民慣認為「豐」，有村民發起連署正名活動，不過這3村村長看法不一，大都認為從日治時期沿用至今，如果要改，必須連所有的身分證明文件全都要更正，更需要一大筆經費，手續相當的繁瑣，以前也有改過一次但沒有成功，如今一切還有待商榷。

依據「國際電腦漢字及異體字資料庫」顯示，「豊」字古代祭祀用的禮器。後作「禮」、 同「豐」字；而「豐」豆器所盛豐滿、也有滿足豐盛之意。

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▲豊同豐。（圖／翻攝自國際電腦漢字及異體字資料庫）

永豐社區前理事長洪清時說，1995年成立社區發展協會時，已將「豊」改為「豐」，但他說會正名主要是跟著唸法而改；永豊村長陳新溪則表示，他在地土生土長，從小就知道2字的寫法有不同，但都跟著家裡的長輩念成「ㄈㄥ」，上個月村民杜文仁發動連署更名，但他沒持反對意見，也要看民眾的意見跟想法。

記者也電訪其他豊崙及和豊村長對正名的看法，要改還必須由村民、公所及代表會同意，編列經費修正，除了身分證、門牌外還有其他文件需要修改，2人都認為其實也不需要改，若是要改沒有那麼容易。

對此北斗戶政事務所埤頭辦公室指出，按照規定，只要公所決定要更正，戶政將會全力配合。

▲彰化埤頭鄉永豊村永豐社區活動中心。（圖／翻攝自永豐社區活動中心）