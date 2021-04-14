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國際影音平台招標資訊洩密違法？李永得氣到吼「把我法辦！」

▲▼立法院教育文化委員會 文化部長李永得 公廣集團董事長陳郁秀 華視總經理莊豐嘉 華視 52台相關詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長李永得。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

「國際影音平台」預算高達10億，不過目前執行單位未定；文化部先前採採限制性招標邀請公視投標，卻因方案不符需求，遭審議委員會否決而流標。今（14）日立法委員萬美玲提及，先前有審查委員向媒體洩密相關資訊，違反保密措施，要求文化部徹查法辦；而文化部長李永得表示，新聞記者有他採訪的能力，強調並非文化部公布，氣到一度說出「要法辦連我也辦！」

立法院今召開教育文化委員會，邀請文化部、公視、客台、原民台、中央社與央廣，針對「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」進行專題報告，並備質詢，而多位立委聚焦在「國際影音平台」及「華視進駐52台」議題質詢。

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其中立委萬美玲提到，日前有周刊媒體針對「國際影音平台」報導，提及文化部招標需求及公視提案的落差，內容十分詳細，甚至帶到文化部要求的KPI門檻非常低，營運第一年APP下載量是100萬人次，瀏覽量1500萬人次；但她提到一般媒體可能單日瀏覽人次就破100萬，「國際影音平台」花10億預算來做，這KPI門檻是否過低？

李永得回應，因為第一年要在國際上打品牌知名度，需要時間，認為這要求合理，但強調第2年一定會調整。萬美玲隨即話鋒一轉，詢問這些資訊若符合事實，「請問是哪一位審查委員去透露這些資訊？」

▲▼萬美玲質詢關於國際影音平台。（圖／萬美玲辦公室）

▲萬美玲質詢關於「國際影音平台」議題。（圖／萬美玲辦公室）

萬美玲強調，依據「採購評選委員會委員名單保密措施」一覽表，評選委員對於受評廠商的文件、內容、資料，都要保守秘密，不得挪作他用，評選後亦同。也就是說，即便今天案子結束後，他一樣是不能透漏的，「何以你有一個評選委員去跟媒體透漏那麼多過程跟資訊？這沒有違反規定？」若按照李部長承認，周刊登出來的內容與事實相差不遠，「那怎麼可以有評選委員去透漏這些評選資訊呢？」

李永得表示，不清楚是誰透露，但有沒有違法會再瞭解，也說明如果被詢問時沒說明，外界會批評「黑箱作業」，但說了又被講「洩漏機密」，甚至還有委員要求公布委員名單，他認為「監督要求要合理」。

萬美玲表示保密條款規定很清楚，無法接受李永得回應「不清楚」的回答，強調自己按照法令來做合理監督，並問「如果這裡面有違法，是否就移送法辦？」而李永得氣到說，「請萬委員把我移送法辦！」

▲▼萬美玲質詢關於國際影音平台。（圖／萬美玲辦公室）

▲萬美玲指出，評選過程中所有文件資訊不得公開，要求文化部徹查是否有人違法。（圖／萬美玲辦公室）

萬美玲認為，移送法辦之前也應徹查清楚，到底此事有沒有違反法令；更說，評選委員對於評選過程當中，所有的文件跟資訊到底可不可以對外公布？「如果今天可以公布給周刊，那所有的媒體都可以去公布」，而未來「是過程中就可以公布，還是評選後就可以公布？」李永得回應，「全部評選完後可以公佈，包括名單，徵詢完了以後，如果當事人同意，我們可以公布」，也表示會再瞭解保密措施。

李永得強調，這些資訊不是文化部公布的，而「新聞採訪每一個記者有他的能力」。萬美玲則反問，「所以你是說今天不知道這些內容，是記者的能力不足，那知道的才是有能力？」又說，應該如果你的評選委員有9位，我們都說了不能去公布內容跟資訊的話，那是不是要一而視之，若有公佈就要徹查；但若評選完可以公布的，那就要公布給所有媒體知道，而不能說是媒體個人的能力，「不可以這樣汙衊媒體」。

雙方唇槍舌戰，萬美玲表示，在招標過程中洩密是非常嚴重的，按照法令提到，評選過程中所有文件資訊是不能公開的，那到底是委外的7個評審委員向周刊公開了，還是文化部事後公開？李永得強調，「我可以告訴你我們文化部絕對沒有」，隨後表示會再去了解保密條文。

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