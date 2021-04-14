台中員工宿舍大火8受困！1人跳樓4送醫　疑電動自行車起火延燒

▲▼台中龍井清晨一間透天厝疑因機車失火、延燒引燃房屋大火，8人受困。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市龍井區工業路一間透天厝，14日清晨5點多疑因停放一樓室內的電動自行車燃燒起火，屋內一度有8人受困，多數是外籍移工，1名男子還從2樓跳樓逃生，消防人員緊急前往，救出3男1女並送醫，1人肢體擦傷、1人輕微吸入性嗆傷，2人意識模糊，火勢在5點38分獲得控制，起火原因正由警消調查中。

台中消防局清晨5點11分獲報指工業區一間透天厝，疑似有停放在1樓屋內的6台電動自行車起火燃燒起火，且有人員受困，經出動救護車4輛、消防人員56名火速趕往，除了發現1、2樓已冒出濃煙佈水線放水搶救，並在隔壁建築物頂樓發現待救人員。

消防員入內搜尋發現4男1女，全是外籍移工，1男性（約30歲）肢體擦傷、意識清楚；1男性（約30歲）輕微吸入性嗆傷、意識清楚；1女性（約32歲）意識模糊；1男性、意識模糊。4人都送梧棲童綜合醫院救治。

據了解，現場為2樓R.C建築物3樓鐵皮加蓋，燃燒面積70平方公尺、財物損失約30萬元，共計救出8人，其中5人送醫救治，經查現場確認已無其他傷者，火勢全熄滅，起火原因正由火調人員調查。

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