幼童彩色筆被搶走用髒哭了！老師通知…她秒護女兒：才一枝筆

▲原PO的女兒私自拿同學的彩色筆使用。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「這種小到不行的事情，媽媽我不知道要怎麼辦耶！」一名女網友表示，幼稚園老師跟她說女兒上課時直接拿走同學的彩色筆，用弄髒後才歸還，導致對方哭了出來。原PO驚訝地說「就因為一支筆？」不甘女兒跟她受到委屈，便馬上離開並PO文抱怨老師小題大作。

該名媽媽在臉書粉專「靠北幼稚園」PO文，表示她日前去接女兒回家時，老師告知女兒直接拿同學的彩色筆，把筆頭弄髒、染色後才歸還，導致珍惜文具的同學哭了出來。

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「我不懂老師跟我說這個幹嘛？」原PO說，「是想要我再買一組新的還給那位同學嗎？就因為一支筆？當然我當下還是回『老師不好意思，我女兒應該不是故意的』」。此時，老師欲言又止地說「媽媽想怎麼處理呢？」原PO才回一句「我再給您答覆」，立刻拉著女兒離開，感嘆這種小事她還真的不知道該如何處理。

網友看完紛紛留言，「生育率低不是表示品質低的人可以生捏」、「很差勁，女兒得不到正確的教育很倒楣，妳女兒的老師和同學遇到妳也很倒楣」、「你以為微小的事情，其實都是累積起來能讓人崩潰的惡意」、「真的小事啊，買一盒新的不然咧」。

▲原PO全文如上。（圖／翻攝靠北幼稚園）



「看到你們的留言我真的是有點嚇到」該名媽媽不敢示弱地反擊說，「你們一直說是我不會教小孩，我是恐龍，女兒才會有這樣的行為。你們有想過我當媽媽的心情嗎？聽到老師那樣說女兒的不是、那樣在說女兒不對的時候，她的眼淚都快哭出來了，我才趕快拉著她走。」

原PO說，她從沒想過只是因為一枝筆，當下是擔心女兒的感受，沒想到PO文抱怨會被說的如此難堪，「我又沒有說我不處理！！你們拼命罵、一直罵，很後悔在這裡PO這個文，媽媽我真的覺得很委屈」。

網友看到原PO的委屈並不領情，「妳覺得的小事，是小朋友的整個世界。然後小朋友會長大」、「妳女兒不問自取，就是問題」、「其實問題出在妳的態度，另外也不應該用大人角度去看小孩世界，覺得只是一支筆而已，那支筆可能是另一個孩子非常重要的寶貝」、「妳女兒不對，妳就應該當場斥責，眼淚掉就掉，就是要讓她知道錯，討拍不成委屈個屁啊」。

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