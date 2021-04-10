　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼童彩色筆被搶走用髒哭了！老師通知…她秒護女兒：才一枝筆

▲妹妹,畫畫,幼兒園,女兒,小孩,學習,教育。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO的女兒私自拿同學的彩色筆使用。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「這種小到不行的事情，媽媽我不知道要怎麼辦耶！」一名女網友表示，幼稚園老師跟她說女兒上課時直接拿走同學的彩色筆，用弄髒後才歸還，導致對方哭了出來。原PO驚訝地說「就因為一支筆？」不甘女兒跟她受到委屈，便馬上離開並PO文抱怨老師小題大作。

該名媽媽在臉書粉專「靠北幼稚園」PO文，表示她日前去接女兒回家時，老師告知女兒直接拿同學的彩色筆，把筆頭弄髒、染色後才歸還，導致珍惜文具的同學哭了出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我不懂老師跟我說這個幹嘛？」原PO說，「是想要我再買一組新的還給那位同學嗎？就因為一支筆？當然我當下還是回『老師不好意思，我女兒應該不是故意的』」。此時，老師欲言又止地說「媽媽想怎麼處理呢？」原PO才回一句「我再給您答覆」，立刻拉著女兒離開，感嘆這種小事她還真的不知道該如何處理。

網友看完紛紛留言，「生育率低不是表示品質低的人可以生捏」、「很差勁，女兒得不到正確的教育很倒楣，妳女兒的老師和同學遇到妳也很倒楣」、「你以為微小的事情，其實都是累積起來能讓人崩潰的惡意」、「真的小事啊，買一盒新的不然咧」。

▲▼幼童彩色筆被搶走用髒哭了！老師通知…她秒護女兒：才一枝筆。（圖／翻攝靠北幼稚園）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝靠北幼稚園）

「看到你們的留言我真的是有點嚇到」該名媽媽不敢示弱地反擊說，「你們一直說是我不會教小孩，我是恐龍，女兒才會有這樣的行為。你們有想過我當媽媽的心情嗎？聽到老師那樣說女兒的不是、那樣在說女兒不對的時候，她的眼淚都快哭出來了，我才趕快拉著她走。」

原PO說，她從沒想過只是因為一枝筆，當下是擔心女兒的感受，沒想到PO文抱怨會被說的如此難堪，「我又沒有說我不處理！！你們拼命罵、一直罵，很後悔在這裡PO這個文，媽媽我真的覺得很委屈」。

網友看到原PO的委屈並不領情，「妳覺得的小事，是小朋友的整個世界。然後小朋友會長大」、「妳女兒不問自取，就是問題」、「其實問題出在妳的態度，另外也不應該用大人角度去看小孩世界，覺得只是一支筆而已，那支筆可能是另一個孩子非常重要的寶貝」、「妳女兒不對，妳就應該當場斥責，眼淚掉就掉，就是要讓她知道錯，討拍不成委屈個屁啊」。

►SK-II逆齡神霜保養直達肌底

ET快訊
颱風形成時間曝光！下週東北季風再襲　能否解旱氣象局給答案
大甲媽搶轎一級戰區「民生地下道」　拒馬海景第一排曝光
楊丞琳合體「2超過10年好友」　大咖身分網驚呼：奇妙的組合
男偶像遭控哭窮吃軟飯+染性病！「脫衣埋胸」不雅片外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可收集電磁輻射與人體機械能的纖維布料　興大創新研發登頂尖期刊

颱風形成時間曝光！下週東北季風再襲　能否解旱氣象局給答案

幼童彩色筆被搶走用髒哭了！老師通知…她秒護女兒：才一枝筆

惡鄰居當面用「萬用鑰匙」偷水！她警告卻被1句話嗆聲

林逸翔被爆擁辣妹遊墾丁！「辣妹本人」貼無碼照澄清：我也是球員

捷運4大媽「插隊進電梯＋火速按關門」！孕婦牽娃娃車無奈目送

獨／從千到萬的桂圓蛋糕　這對夫妻幫大甲媽隨香信徒補體力14年

開BMW國道自駕！屁孩歪坐「低頭飆卡丁車」　副駕視角怒了

超噁！鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆反嗆：就在九層塔上有啥辦法？

不想遷就他人？「3星座」寧願當快樂邊緣人

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

可收集電磁輻射與人體機械能的纖維布料　興大創新研發登頂尖期刊

颱風形成時間曝光！下週東北季風再襲　能否解旱氣象局給答案

幼童彩色筆被搶走用髒哭了！老師通知…她秒護女兒：才一枝筆

惡鄰居當面用「萬用鑰匙」偷水！她警告卻被1句話嗆聲

林逸翔被爆擁辣妹遊墾丁！「辣妹本人」貼無碼照澄清：我也是球員

捷運4大媽「插隊進電梯＋火速按關門」！孕婦牽娃娃車無奈目送

獨／從千到萬的桂圓蛋糕　這對夫妻幫大甲媽隨香信徒補體力14年

開BMW國道自駕！屁孩歪坐「低頭飆卡丁車」　副駕視角怒了

超噁！鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆反嗆：就在九層塔上有啥辦法？

不想遷就他人？「3星座」寧願當快樂邊緣人

連俞涵情傷醉倒　鄭心慈幫扶上床...一脫鞋驚見駭人傷勢

台啤提前例行賽封王！　裕隆搶下季後賽第2種子

張震世紀苦戀太虐心！　好友范曉萱「看得我老淚橫流」

柯馬再同框！搭手比鄰坐互動熱　柯文哲興致大好展歌喉

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

莊韋恩初登場再見安打　富邦延長賽7比6險勝樂天

可收集電磁輻射與人體機械能的纖維布料　興大創新研發登頂尖期刊

去年對大陸貿易順差1450億美元　馬英九：民進黨舔得比我還厲害啊

雙洋將與Q歸隊仍是「謎」　領航猿做好季後賽單洋將準備

快訊／阿里山森林隙頂火災再起　步行需6小時…救火只能等明早

生活熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

職棒球星擁辣妹極樂墾丁　友曝私下模樣

台幹大陸包二奶！窮苦下場超勸世

民眾打爆台鐵「救命電話」！調度員1天接50通

天菜男友一直單身！她「認識妹妹後」秒懂了

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼

實習生上班蹲馬桶2小　公司扣薪他爆氣

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

小杰被控吃女生豆腐

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

《全明星2》采子踩線小春1要求！

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

更多

最夯影音

更多
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面