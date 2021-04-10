率眾闖小三家抓姦「強拍裸照」！她出招反擊　正宮慘被判刑3個月

▲新竹人妻率眾抓姦，反被小三提告，遭法官判刑3個月。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名彭姓正宮懷疑張姓丈夫在邱姓小三家幽會、偷情，竟率眾前往抓姦，還強拍2人裸照，被邱女提告妨害秘密。法官審理時，考量彭女當時心境複雜，且共犯攝錄時間也只有一秒，衡量社會一般國民感情，難以嚴厲苛責，最終依妨害秘密罪嫌判刑3個月，緩刑2年。

判決書指出，彭女因得知丈夫張男與邱女有不正常男女關係，竟夥同多名男子於2019年6月4日晚間闖入邱女租屋處，拿著手機、錄影機等錄下張男、邱女裸體共處一室的畫面。不過，邱女也不是省油的燈，事後憤而對彭女提告妨害秘密。

法院審理後認為，彭女因為懷疑丈夫與小三有曖昧情愫，而夥同共犯侵入邱女住宅，侵擾對方居住安寧，但考量彭女的犯罪動機在抓姦，目的是為了蒐集通、相姦證據，而當時邱女確實與張男同臥一床，衡量彭女當時的複雜心境、共犯攝錄時間僅一秒，可責性並不高。再者，彭女犯後也頗具悔意，且無前科，最終依依妨害秘密罪嫌判彭女3個月徒刑，得易科罰金，並給予緩刑2年。全案可上訴。

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