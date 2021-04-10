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60歲獨居老人孤死住處！帳單一直有在繳　9年後遺體才被發現

▲挪威，挪威街道，奧斯陸，奧斯陸街道，示意圖。（圖／記者黃士原攝）

▲挪威的社會福利機制可說是全球數一數二的。（圖／記者黃士原攝）

記者崔子柔／綜合報導

挪威一名60多歲的獨居老人麥可（Michael）去年被發現陳屍在住處，但驗屍結果指出，他早在9年前就已經往生，不過因為他拒絕與家人聯繫，且他的各種帳單都仍透過銀行自動扣款，幾乎無人發現異狀。

綜合《BBC》、《挪威廣播電台》（NRK）報導，奧斯陸一名社工去年12月在進行個案訪視時，因為一直無法聯繫到麥可，請警察來打開他住處的大門，沒想到映入眼簾的已是麥可冷冰冰的屍體。

奧斯陸警方近日將驗屍調查結果公布，透過屋裡的牛奶盒及信件日期，發現麥可早在2011年4月就因自然原因往生，他雖然有過不只一段婚姻，也育有孩子，但他拒絕與家人聯繫，已經獨居多年。

挪威勞工福利局（NAV）資料指出，因為當局多次試圖聯繫麥可未果，2018年就停止發放他的養老金，但他的各種帳單仍繼續由銀行自動扣款。

麥可的鄰居則透露，麥可過去就不太和他人接觸，雖然有人曾提過「很久沒看到他了」，但大家只猜測他應該已經搬走或住進安養院，也沒有下文。

挪威科技大學克羅坎教授（Arne Krokan）認為，如果麥可是在30年前死亡，絕對不會到9年後才被發現，因為技術不斷在進步，讓人工核實的流程被大量簡化，卻也衍生許多死角，「人類在為數位化付出代價」。

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