桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

▲桃園疫苗使用率約5成，接種對象再擴大。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園COVID-19疫苗使用率約5成，市府除持續宣導鼓勵醫事人員接種，9日宣布12日起擴大施打對象，開放中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。

衛生局長王文彥說明，桃園共分配到440瓶COVID-19疫苗，可提供4400人施打，中央流行疫情指揮中心宣布自4月6日起，開放COVID-19疫苗接種計畫第一類實施對象施打，主要有執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員，每家診所最多2名行政人員可接種。

衛生局進一步指出，疫苗開打迄今累計接種2324人，不良反應案件數僅4件，且均非嚴重之疫苗接種後不良事件，經追蹤後症狀皆緩解。

衛生局強調，全球新冠肺炎的疫情尚嚴峻，疫苗接種是最具效益之傳染病預防介入措施，隨著開放對象擴大，市府會全力支持配合中央流行疫情指揮中心施打計畫執行，與合約醫院密切合作，致力於增進接種可近性等便民措施。

包含增加COVID-19疫苗接種門診診次及每診次就診名額，建置網路預約及掛號專線，並將持續增加合作醫院家數，方便符合接種資格之接種對象預約接種疫苗，目前桃園市7家COVID-19疫苗合約醫院，已開放符合接種資格之民眾進行預約，請民眾依預約時間攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

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