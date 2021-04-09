帛琉泡泡首發團採檢11日才有結果！　莊人祥：疫苗護照研究中

▲帛琉泡泡返國採檢證明書。（圖／新光醫院提供）



記者嚴云岑／台北報導

帛琉泡泡返台後需進行5天加強版自主健康管理，採檢陰性後才可恢復一般自主健康管理，今（9）日是首發團100人採檢日，指揮中心發言人莊人祥表示，當時是規定返台5至7天後要採檢，也就是4月9日至11日，屆時才會有完整結果。

依據指揮中心現行規定，帛琉旅遊泡泡加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

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如沒有出現任何症狀，可以外出，但應記錄每日活動及接觸人員，並全程佩戴口罩及保持社交距離，遵守一般自主健康管理應注意事項，不可接觸不特定人士（如會議、進修課程等）；不可搭乘大眾運輸，禁止至賣場、夜店、夜市、百貨公司、餐館、觀光景點等人潮擁擠場所，並延後非急迫性之醫療或檢查，就醫時應告知醫師旅遊史。

針對新光醫院行政副院長洪子仁所提，帛琉泡泡可以比照普吉島開放疫苗護照，讓施打疫苗者免檢疫就能入境觀光。莊人祥回應，指揮中心有針對疫苗護照研究，但目前國際間有多重版本，IATA國際航空運輸協會有、IBM也有，新加坡適用的IATA版本屬實驗性質。

莊人祥提到，目前全世界對於疫苗護照交換格式上遇到問題，對於國家呈現資訊該如何與其他國家做交換，各國版本不一，但現在若隨意採用其中一項，可能只通帛琉但不通其他國家，這樣也不好。