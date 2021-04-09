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快訊／增4例境外移入！義大利返台個案「復陽」　同住3人列接觸者

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，分別自義大利、菲律賓及英國入境，其中義大利入境者為本國籍50多歲女性，去年在義大利確診新冠肺炎，後續二採陰出院返台，居家檢疫期間無症狀，直至今年4月6日持續發燒到醫院就醫採檢才確診。

指揮中心表示，案1052為本國籍50多歲女性，長期居住義大利(前次自臺灣出境時間為2020年2月)，去(2020)年11月上旬出現咳嗽及有痰症狀，於義大利當地就醫，並確診COVID-19，因症狀輕微未住院治療，後續於12月21日及12月25日採檢結果皆為陰性；個案12月27日返臺，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，在臺期間並無症狀。

指揮中心進一步指出，案1052於今(2021)年4月6日因持續發燒，至醫院就醫及採檢，並留院觀察，隔天個案因出現呼吸喘情形，轉至負壓隔離病房治療，於今日確診(Ct值34，二採核酸檢測陰性，血清總抗體陽性)，同時幫他做流感快篩，B型流感為陽性。已掌握個案同住接觸者3人，目前均無症狀，列自主健康管理。

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案1053為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月5日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月18日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，4月7日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，二採核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在臺期間無症狀，同行採檢者皆有佩戴口罩及保持適當間隔，故無匡列接觸者。

案1054為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月17日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月30日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後由公司安排至宿舍自主健康管理，因工作需要，4月7日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值35，二採Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者6人，其中3人列居家隔離，3人列自主健康管理。

案1055為本國籍30多歲男性，2020年1月至英國工作，去年11月下旬出現發燒、咳嗽症狀，於當地就醫並確診COVID-19；個案今年3月26日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月27日進行專案採檢，結果為陰性，4月8日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值32，核酸二採及血清抗體檢驗中)。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計194,521例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含192,516例排除)，其中1,054例確診，分別為938例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1018人解除隔離、26人住院隔離中。

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