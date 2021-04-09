大甲媽今深夜起駕！估10萬↑信徒湧入　遇減壓供水大挑戰

記者陳羿妏、鄧木卿、唐詠絮／台中－彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖今（9日）深夜11時5分起駕，展開9天8夜遶境行程，因疫情逐漸趨緩，警方預估將比往年10萬人次更多。另外，起駕時適逢大甲地區減壓供水日，附近商家紛紛儲水備用，大甲淨水廠亦預先蓄滿2800噸清水，以防緊急大量用水。

▲大甲媽今起駕，人數預估超過10萬人共襄盛舉。（圖／鎮瀾宮提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境行程，為期9天8夜，途經台中、彰化、雲林及嘉義等四縣市，全程約340公里，今（9日）下午3點進行祈安典禮、5點進行上轎典禮、晚上11點舉行起駕典禮；警方表示，因疫情逐漸趨緩，預估將比往年10萬人次更多，惟實際人數由廟方公布。

▲大甲媽今起駕，大甲鎮瀾宮地區適逢減壓供水日。（圖／記者游瓊華攝）

由於近日台灣久旱未雨，各地嚴重缺水，苗栗、台中、彰化紛紛開始實施「供五休二」限水，再加上今起駕適逢大甲區減壓供水日，大量人潮湧入恐造成供水不足，附近商家趕緊儲水備用，而大甲淨水廠亦預先蓄滿2800噸清水，以防緊急大量用水。鎮瀾宮則表示，減壓供水不至於沒水洗手，以往設置流動廁所多半是給舞台工作人員使用， 影響應該有限，呼籲民眾節約用水，並做好防疫措施。

據悉，至於大甲媽行經彰化地區時，雖然沒有遇到供五停二的日子，但彰化民眾仍有減壓供水的困擾。

另外，今年遶境延續去年防疫標準，入廟須實名制，工作人員每天要消毒車輛、量測體溫，維持不鑽轎底，各地點心站準備的餐食也建議改用餐盒，不使用大鍋菜。鎮瀾宮指出，今年遶境將經過170間廟宇，並首度以11種語言將起駕情況向全球直播。

交通部分，今天起駕日鎮瀾宮附近也實施交通管制，時間從今（9日）下午3時起至明（10日）凌晨2時為止，廟方將資訊公布在官方網站上，其中行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入；禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北；道路封閉路段：一、經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。二、水源路與中山路一段路口 至中山路一段與東安路口；籲請民眾若行經該路段，務必改道慢行。