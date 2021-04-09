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「莒光號南迴出軌」他家竟成觀光景點！　0物證被判13年

李泰安遭判刑13年定讞。（圖／報系資料照）

▲李泰安遭判刑13年定讞。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「南迴搞軌案」嫌疑人李雙全輕生後，專案小組把目標轉往胞兄李泰安；檢警認為，李氏兄弟共同犯案，由哥哥負責破壞鐵軌，弟弟則讓陳氏紅琛服下藥物昏睡，最後李泰安趁亂混入乘客，2人一起把死者扶到第7車。不過，李泰安從未認罪，最後在缺乏人證、物證的情況下，遭判刑13年定讞，真相至今依然成謎。

據了解，當時向檢警舉發李雙全涉嫌殺妻詐保的人，就是其好友兼同事黃福來；他聲稱，自己曾和李雙全合作破壞鐵軌，約定事成後分他1000萬元，2人還一起勘查適合的犯案地點，原本預計在2005年5月4日實施計畫，但他受不了良心譴責，臨時打退堂鼓，導致計畫以失敗告終，且曾聽李雙全說有找李泰安一起犯案。

由於李雙全已死亡，李泰安成為破案唯一線索，大批媒體也在李家蹲點守候，而他全程神色自若，不僅常和記者開玩笑、做鬼臉，後來乾脆賣起包子跟麵線，還略帶嘲諷地在牌子寫下「專案小組6折」，加上聞風而來的攤販，讓李家頓時熱鬧空前，一度被外界戲稱為「泰安休息站」，成為獨特且詭異的社會現象。

雖然缺乏直接證據，李泰安也否認犯案，但檢方仍依多次破壞大眾運輸系統，意圖謀害親人詐保等罪嫌將其起訴，並求處死刑。2007年5月23日，一審判處李泰安判無期徒刑；二審改判為有期徒刑18年；上訴三審後，最高法院認為全案仍有疑點，發回高雄高分院更審；直到2016年，最高院認定李泰安涉及最後一次搞軌案，判處有期徒刑13年定讞，隔日發監執行。

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