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60歲工人今彩539同號碼買3張中1200萬　食指放嘴巴：噓不要說

▲台中一名中年男子今彩539同號碼買3張中1200萬。（圖／翻自Google地圖）

▲台中一名中年男子今彩539同號碼買3張中1200萬。（圖／翻自Google地圖）

記者鄧木卿／台中報導

台灣彩券今彩539在4月2日開出6注頭彩，其中有3注都開在台中市大里區獎樂多彩券行，才來店裡3天的鄒姓女店員回憶說，由於3注售出的時間很接近，懷疑是同一個熟客購買，因為該熟客以往就有覺得電腦選號的號碼不錯再加買的前例，這名熟客4天後又上門來買，店長好奇說他「是你中1200萬嗎？」，對方一臉神秘的把食指放在嘴巴上「噓，不要說」。

台灣彩券今彩539上周五開獎，共開出6注頭獎，6注均分2400萬元，其中有3注都開在大里區獎樂多彩券行，由於都開在同一家，而且售出的時間很接近，引發外界熱烈討論誰是幸運兒？

鄒姓女店員說，上午11點多，突然有隻飛蛾飛進店內盤旋許久才離去，心想上次高雄有間獎券行也是有飛蛾飛進來才開出頭獎，會不會也是中獎吉兆？果然晚上就開出頭獎，而且還3注。

鄒女回想，有個幾乎每天都騎機車來買539、買了1年多的男常客，年約60歲，外表像似「做工人」，當天他覺得電腦選的號碼不錯，24、28、31、33、36，所以又加買了2注，結果3注全中，以1注分得400萬元計算，他可分得1200萬元。

鄒女說，過了4天，中年做工人又要來539，店長好奇問他「是你中嗎？」，對方回說「噓，不要說」，當天，他同樣號碼還是買3張，然後若無其事的騎機車離去。

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