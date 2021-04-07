人呆看臉就知？　生物學家找出76組基因「控制大腦與長相」

▲生物學家找到76組面部和大腦相關的基因組。（圖／Gerd Altmann／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

台語有句俗諺「人呆看臉就知」，現在似乎有根據了！生物學家們在最新一期《自然遺傳學》期刊中指出，找到並辨識出472個影響大腦形狀的基因組，其中有76個與面部外型相關，可望解開複雜的人類智力之謎。

國際學術期刊《自然遺傳學》5日發表最新報告指出，生物學家們從英國生物樣本庫中，針對1萬9644名歐洲血統的健康人類進行大腦結構分析，得出共472個影響大腦形狀的基因組，其中共76個影響面部結構的基因。

這項實驗樣本是透過磁力共振成像（MRI）得出，科學家進行圖像分析後，歸納可用的遺傳訊息。

報告中也提及，生物學家首先將面部和大腦的發育聯繫起來，研究一些罕見的遺傳條件，例如無腦畸形，大腦無法正確地分成兩個半球，受影響的人通常也有面部畸形，其範圍從輕度到重度。不過健康人臉部與大腦發育之間相互作用的程度還不太清楚。

化學、系統生物學及發育生物學博士喬安娜（Joanna Wysocka）表示，面部和大腦形狀在基因上的連結，比過往想像的還要緊密，「這是令人驚訝的重疊程度，比我們預期的還要多出很多，顯示面部和大腦的形狀互相影響。」

比利時魯汶大學影像遺傳學實驗室（Laboratory for Imaging Genetics）研究員彼得（Peter Claes）指出，這次研究發現了人腦形狀和臉部外型、特徵的連結，這也代表未來可以從面部特徵反向推導出人腦形狀，還能夠和人類的智力做連結。