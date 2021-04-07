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交往4年都是AA制　女友遭準婆婆嗆「以後聚餐不用來了」

記者黃翊婷／綜合報導

部分情侶交往時習慣採用AA制分攤費用，一名女網友日前在臉書「靠北老公2.0」PO文，抱怨交往4年多的男友錢越賺越多，卻還是一直計較錢要AA制，一生氣就把她趕下車或趕出家門，吵架時還出現暴力傾向，每次都把問題怪在她頭上，「然後他家的媽媽說，以後聚餐（我）也不用來了。」文章一PO出，網友們紛紛留言勸她分手，「還沒結婚不趕快逃離，還有時間PO文靠北他！」

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO與男友交往期間都是採AA制。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

原PO提到，和男友交往4年多快要5年，期間一直都是AA制，因為男友之前月薪才3萬多元，「我為他著想，想說他也沒有賺很多，不要有負擔，後來他越賺越多錢的時候，還是一直跟我計較這些錢要AA制。」

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更讓原PO心寒的是，男友一吵架生氣就會把她趕下車，也不管時間、地點、會不會遇上危險，就自己把車開走，要不然就是趕出家門，3、4次之後她乾脆不再幫忙付房租，卻還是常常遭討要租金，有時候吵架還會遭到暴力對待，事後也從來沒有獲得真心的道歉，反而還會被怪罪。

原PO感嘆，有一次和男友、兩位未來的小姑一起去唱歌，一行人只有她沒喝酒，由於結束的時間很晚，加上她身體有些不舒服，便提議讓男友的妹妹搭計程車回家，「結果我男朋友說『她是我妹妹，怎麼不載她們回去』，我這樣有錯嗎？我都頭暈了，為何還要強迫我載她們？」

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲原PO請男友的妹妹搭計程車從KTV返家，卻無辜挨罵。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

到最後，原PO還被未來的婆婆嫌棄，以後男友家的聚餐都不用去了。其他網友看完整篇文章，大多替原PO感到不值得，並紛紛留言勸她分手，「聚餐不用來，那就是直接分手了啦」、「AA就算了，還用這種態度對妳」、「還沒結婚不趕快逃離，還有時間PO文靠北他！妳還留戀他什麼啊」。

也有女網友分享自身經驗並表示，「我跟我老公主要也是AA制，但我們平常不在乎小錢。像我老公以前當兵的時候，剛畢業就去當幾年的兵，哪有錢，出去吃飯，還不是都我出，我覺得反正我有賺錢就出，又不差一點錢，但當我懷孕，沒去工作時，我老公也是養我、給我錢。兩個人在一起是互相、尊重、包容，我看這男的只有自私，妳還是快逃吧。」

● 飲酒過量，有礙健康
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