草莓族邁向不惑之年　專家建議美元保單「混搭」存老本！

▲過去被稱為「草莓族」的7年級生將邁向不惑之年，專家建議美元保單「混搭」存老本。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

過去被稱為「草莓族」的7年級生，今（2021）年即將邁入40歲，轉眼已是具勞動價值的中生代，壽險業者建議善用美元保單主約及附約配置，在「不惑之年」一次滿足保障與退休雙重需求。

壽險業者指出，內政部統計2020年台灣出現「生死交叉」，死亡人數首度超越新生兒數，正式進入人口負成長，少子化及高齡化的社會問題「首當其衝是7年級生」，這些族群正面臨兩大隱憂，第一，家庭責任，現代人晚婚生子，孩子還在學齡階段，家庭支出也維持高峰，因此，家中經濟支柱承受不起意外事故的發生；第二，是退休風險，依內政部2019年最新資料，國人平均餘命已來到85.42歲，這也顯示要準備更多的退休金。

40歲正是準備退休金的關鍵時間，壽險公司紛紛建議透過每月存入逐步累積，盡早準備達到時間複利的效果；台灣人壽指出，在國內低利以及台幣走升的背景，可透過「台灣人壽安樂無憂專案」以美元收付為配置，其中專案主約「台灣人壽安樂美元利率變動型遞延年金保險」可分期投入累積退休年金帳戶，以40歲男性，繳費20年，年繳保費5,000美元，以目前宣告利率和年金表預估，到64歲屆滿時，選擇年金給付保證期間20年，每年領回約5,790美元，最長可領45年到110歲，活到老領到老，不用擔心長壽風險。

若再搭配「台灣人壽無憂美元遞減型定期壽險附約」同樣以40歲男性舉例，繳費20年，保障期間到64歲屆滿，表定年繳保費640美元，第一年投入就有高達156倍的10萬美元身故保障，依照愈接近退休年齡，其家庭責任逐漸減少來設計遞減型保險金額，配合家庭責任週期讓每筆保費發揮最大的效用，滿足家庭責任及退休二大需求，讓小錢變大錢，創造保險最大價值，孩子無憂成長、父母安享樂退的美好願景。

中國人壽4月甫上架「主流趨勢」系列商品，「中國人壽主流趨勢變額壽險」、「中國人壽主流趨勢外幣變額壽險」、「中國人壽主流趨勢變額年金保險」及「中國人壽主流趨勢外幣變額年金保險」等4張保單，連結「國泰主流趨勢全權委託管理帳戶（美元）」，並於中國人壽業務通路、凱基銀行、凱基證券銷售，讓保戶依照自身需求選擇。

「中國人壽主流趨勢」系列商品搭配3大最新趨勢，包括「創新科技」、「醫療進化」、「ESG概念」，皆為現階段具有高度成長爆發力的主題，搭配多元資產動態配置，追求領漲抗跌之表現，特色為保單幣別可依自身需求選擇新臺幣或美元，並提供壽險及年金險雙選擇，保戶想要強化保障或是規劃退休皆可行；第二，投資標的具有月月撥回機制，當淨值越高撥回越多，讓保戶共同參與績效表現；第三，具有保單價值加值回饋金，放越久領越多；第四，保單管理費首年最低僅需每月保單帳戶價值0.2%，讓投資金額充分運用。

新光人壽躉繳美元保單為「美富利外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」，好處為資金可靈活運用，如果40歲男性投保，基本保額30萬，每年保費為32萬4,000元； 分期繳費的商品為「美滿富貴外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」；以40歲男性投保來算，基本保額30萬美元，6年期，年繳保費3萬0,180美元；10年期，年繳1萬9,560美元；繳費期滿後會有一倍保險金額的身故保障，能直接填補死亡保障的缺口，再加上身故保險金可約定分期定期給付，達到照顧家人的功用；小資族可選擇10年期，繳費壓力較小；青壯年族群可選擇6年期，在繳費期滿後開始擁有保障，讓家人不會因為突如其來的意外而生活陷入窘迫。

南山人壽日前推出由星展銀行銷售的「美年盛利美元利變型還本終身險（定期給付型）」，若40歲男性，投保基本保額20萬美元，繳費3年，首期保費採匯款或金融機構轉帳，即享1％折扣，年繳保費從20萬5,800美元折扣成為20萬1,684美元；此外，假設第6保單年度起各保單年度增值回饋分享金的給付方式皆為「現金給付」，「當年度生存還本保險金與增值回饋分享金」金額預估共為1萬8,456美元；以還本終身險來看，生存還本保險金的規劃適合每年有定期支出、或具有風險意識觀念，傾向備妥急用金，可即時支應的族群，此次新保單自第6保單年度末起，年年可領生存還本保險金，可提供靈活彈性運用。

想要避免未來淪為「銀髮月光族」，及早準備退休金仍是不二法門，有壽險業者強調，透過投資型保險商品，不僅能獲得保障，還有機會順勢增加資產，也有人呼籲民眾挑選美元保單要注意3點；第一，匯率波動客戶須自行承擔；第二，保單適合長期持有，提前解約需扣解約費用；第三，利變型商品宣告利率並非固定利率；須按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能發揮最符合需求的效果。