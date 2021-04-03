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台鐵出軌身故理賠金估破億　壽險業者持續比對中！

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台鐵出軌身故理賠金估破億，壽險業者持續比對中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳依旻／台北報導

台鐵太魯閣號408次嚴重出軌，多人不幸喪生，身故者目前9人為國泰人壽保戶、10人為富邦人壽、新光人壽6人、全球人壽8人，理賠金初估破億。

太魯閣號搜救第二天，壽險業者關懷機制也未曾停歇。全球人壽今（3）日公佈最新消息，台鐵太魯閣號事故中共有12位保戶，其中8位保戶身故，4位保戶受傷，已第一時間派員關懷了解保戶事故狀況，提供快速理賠與慰問金發放，及其他受災保戶服務措施。身故保戶理賠金額約1,611萬。

全球人壽祈願死者安息，傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線，亦或是與全省各通訊處業務人員聯繫。

富邦人壽共有22名保戶在該名列車上，有12名傷者與10名身故者，將提供保戶20萬元身故慰問金，及住加護病房5萬元、一般病房2萬元、受傷未住院5000元、身故總保額為1,504萬元，國泰人壽國泰產險，均提供受傷門診2000元、一般住院1萬、加護病房5萬，針對國泰人壽9名保戶不幸身故，該壽險指出身故理賠金初估6,864萬元；新光人壽不斷更新比對，最新資料有6位身故保戶，理賠金額約1135萬，新光人壽強調主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫並針對受傷與住院保戶分別發放2,000元與1萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。

中國人壽表示，會對傷亡者加發慰問金，身故10萬元、加護病房住院6萬元、一般病房住院2萬元、門診2000元，而最新掌握傷者有10名為中壽保戶，死亡者中則無中壽保戶；台灣人壽針對因本次事故死亡，每位保戶10萬元慰問金；因本次事故住院治療，每位保戶5000元慰問金。

南山人壽擴大關懷措施至非保戶，對於此事件中不幸身故、受傷者提供慰問金，不幸身故每人5萬元、加護病房每人3萬元、一般病房每人1萬元，希望能善盡企業之力共渡難關；磊山保經表示，將提供門診慰問金2000元、一般病房慰問金6000元、加護病房慰問金1萬元、身故慰問金3萬元；至於元大人壽則針對意外身故或受傷的保戶提供慰問金5,000元。

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