麥當勞點餐遭女奧客按喇叭！他出奇招回敬　「驚人暖舉」氣哭對方

▲南非喜劇演員澤納尼在臉書分享麥當勞得來速點餐時的遭遇。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

許多麥當勞都會提供「得來速」（Drive-Through）服務，除了免去顧客找停車位、下車的困擾，還能在最短時間內完成點餐與取餐等所有流程，為顧客帶來便利。不過，南非一名男子卻碰巧在得來速點餐時遇到一名女奧客，遭到對方狂按喇叭催促、被比中指，事後他出奇招「以德報怨」，卻令對方恨得牙癢癢。

根據外國網站《Someecards》報導，南非當地喜劇演員澤納尼（Nelly Zenani）於3月初在臉書上分享自己在麥當勞得來速點餐的遭遇，當時他在排隊、點餐的過程中不斷遭到後方車輛一名女駕駛大聲吼叫，該名女駕駛還趁勢比了中指，抱怨澤納尼的點餐時間太長。

當澤納尼將車開至第2個負責結帳的窗口時，他向收銀員詢問後方女駕駛的餐點，並表示願意一同買單，之後開向第3個負責取餐的窗口，在這之間，他很明顯感受到車輛後方氣氛異常，該名女駕駛不斷將頭伸出窗外，表情看起來相當抓狂、同時眉宇之間夾雜著尷尬，不斷迴避澤納尼從後照鏡望向她的眼角餘光。

然而故事情節至此才終於「神展開」！正當女駕駛以為澤納尼出手闊綽的舉動是「以德報怨」，澤納尼在領餐時向窗口的店員亮出2張收據，並將後方大聲吼叫催促、怒比中指的女駕駛餐點給一併領走，女駕駛只能一臉錯愕，開著車重新回到後方排隊點餐。

澤納尼表示，「這是我付的錢，這是我的！她不得不耗費更多時間重新排隊，而這是她今天必須學會的一課。」

澤納尼的故事在社群網站上廣為流傳，不少網友鼓掌叫好，「你的故事給我心靈感，我終於知道下次遇到這種事的時候該怎麼做了」；不過也有網友認為澤納尼雞腸鳥肚，甚至質疑故事的真實性。

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