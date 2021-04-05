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旅館公會發文力挺林佳龍！質疑：違停車禍是不是也要部長下台？

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY4 林佳龍聯訪。（圖／記者楊詩益攝）

▲交通部長林佳龍表示已口頭請辭，旅館公會發文力挺。（圖／記者楊詩益攝）

記者蔡玟君／台北報導

台鐵太魯閣號重大死傷意外造成50死，交通部長林佳龍日前也表示已向行政院長蘇貞昌口頭請辭。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會今（5日）發出聲明力挺林佳龍，懇請部長不要下台，更質疑：「為什麼工地停車疏失造成的重大傷亡要部長辭職？那以後違規路邊停車造成車禍傷亡是不是也要部長辭職下台呢？」

▲▼交通部長林佳龍進入隧道勘查。（圖／交通部提供）

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▲交通部長林佳龍進入隧道勘查。（圖／交通部提供）

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會發出聲明表示，發生嚴重傷亡事故大家心裡都很慟，但評論事件要公道，並表示觀光產業這兩年受到重創，是部長帶領大家走了困苦的一段路，不僅讓產業界很窩心更建立未來發展的信心，懇請部長不要在此時觀光產業最艱困的時候離職。

▲▼旅館公會力挺林佳龍,林佳龍用貼圖回應。（圖／翻攝畫面）

▲旅館公會力挺林佳龍，林佳龍用貼圖回應。（圖／翻攝畫面）

連署聲明在觀光群組中轉傳，立刻吸引許多觀光業者力挺，花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐、中華民國民宿協會全國聯合會19縣市全體會員也都表態支持，力挺林佳龍之餘也希望部長能繼續帶領觀光產業，而林佳龍看到聲明，則以熊大牽著莎莉的貼圖回應。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會聲明全文：

為什麼工地停車疏失造成的重大傷亡要部長辭職？那以後違規路邊停車造成車禍傷亡是不是也要部長辭職下台呢？發生嚴重傷亡事故大家心裡都很慟，但是評論事件要公道。觀光產業這兩年來受到重創，今年是否會再延續，產業經營者還在生存中爭扎，部長帶領大家已走了困苦的一段路，不僅讓產業界很窩心更建立未來發展的信心，懇請部長不要在此時觀光產業最艱困的時候離職。

一位好部長，是需要時間，經驗，智慧，長期累積起來，人品更是高貴無價，部長您從事件發生後，不眠不休，日以繼夜，夜以繼日，無私，良心奉獻自己的心力，事情總會過去，很多事等您張羅，產業真的很需您這位人品高貴，認真負責的好部長，請您不要離開我們，拜託您，永遠支持您的旅宿產業，麻煩您了。

#交通部林佳龍部長
#中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元
#副理事長陳義豐
#副理事長薛憲徽
#副理事長張芳鳴
#副理事長鄭生昌
#副理事長吳俊泰
#監事會召集人李素珍
#臺灣省旅館商業同業公會聯合會理事長謝光富
#全體理監事暨全國旅館業者

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