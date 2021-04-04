高雄蹓狗男頸戴2兩重金項鍊　他一把搶走直衝三溫暖「鬆一下」

▲警方在吳男身上查獲6萬5千元現金及海洛因毒品1包。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市1名50多歲吳姓男子，3日下午6點左右看見1名男子在苓雅區二聖一路與英明路口遛狗，發現男子身戴金項鍊，竟動起歪腦筋下手行搶，得手後隨即跳上機車逃逸無蹤。警方獲報於4日凌晨2點多，在苓雅區一家三溫暖店發現吳姓嫌犯，並在吳男身上查獲6萬5千元現金及海洛因1包，至於搶奪的金項鍊，吳男卻辯稱「丟掉了」，全案警方依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

警方表示，吳姓男子有搶奪、毒品等前科，3日下午6點左右吳男先將車牌遮蔽後，騎乘機車在苓雅區、前鎮區一帶閒晃，伺機搜尋下手目標，就在行經二聖一路、英明路口時，發現見1名男子遛狗散步，吳男瞄到男子脖子戴有金項鍊，先將騎車停放路邊，趁被害人不注意時，從後面強行搶奪金項鍊後，再立刻跳上機車逃逸，被害人還一度向前追趕，但吳男子早已不知去向。

▲警方在三溫暖內逮捕吳姓男子。（圖／記者吳世龍翻攝）

吳男為了躲避警方的追查，除了遮蔽車牌外還刻意變裝，苓雅分局接獲報後，立即組成專案小組查緝，沿路調閱監視器畫面清查吳男蹤跡，總算在4日凌晨2點多左右，於苓雅區某家三溫暖店內找到吳男，當場將他逮捕帶回偵訊。

據警方了解，吳男搶奪的金項鍊重約2兩，目前市價超過12萬元，但吳男卻對金項鍊下落交代不清，只說：「丟掉了」，但警方從查獲吳男時身上還剩有6萬5千元研判，懷疑金飾早已遭到變賣，全案偵訊後依違反搶奪罪、毒品危害防制條例，將他移送地檢署偵辦。

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