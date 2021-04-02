太魯閣出軌34死「火車坐第幾節最安全」　專家答案跌破眼鏡

▲太魯閣號遭工程車撞擊嚴重出軌，造成34死70傷。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」）

記者葉國吏／綜合報導

清明連假首日上午傳出重大事故，台鐵408次太魯閣號行經花蓮清水隧道時，撞上自邊坡滑落的工程車，多節車廂嚴重變形卡在隧道內，目前經統計，至少釀成34人死亡、70人受傷。對此重大意外有網友討論「火車坐第幾節最安全」，其實專家的答案跌破眾人眼鏡，原來最關鍵的是民眾在車廂內的姿勢！

批踢踢有鄉民問卦「火車坐第幾節最安全」，他認為第一節首當其衝最危險、中間因為被擠壓也危險，「是不是最後一節最安全」？但其實答案都不是。

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▲究竟坐在哪個位置能在事故發生時把傷害降到最低呢？（圖／記者黃彥傑攝）

本站報導「火車坐哪比較安全？答案『跌破網友眼鏡』...姿勢更是重點」，中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠指出，「坐哪都一樣安全」、「只是機率問題」，也就是沒有一個絕對值，當事故發生時，會依撞擊的形式（追撞、對撞、側撞），對於車廂產生不同的影響，以對撞來說就是車頭影響劇烈，追撞則是車尾，側撞的話就是中間車廂，真的就是機率問題而已。

鄧志忠認為車廂內「都一樣安全」，最重要的反而是在車子內的「姿勢」，只要不要站著，行進間採「正常坐姿」，就能有比較好的重心，面對事故發生時就能降低傷害。