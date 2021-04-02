太魯閣號出軌！傾斜式列車3年2重大事故　宜蘭新馬18死190傷

▲清明連假首日，太魯閣號在花蓮發生出軌意外，多人嚴重受傷。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件！據了解，該列車有8節車廂，2、3節車廂發生出軌，造成多人命危受傷。太魯閣號為傾斜式列車，是台鐵2012年從日本引進，分別取名為「太魯閣號」、「普悠瑪號」。傾斜式列車曾在2018年在宜蘭新馬站發生嚴重出軌意外，造成18死190傷，為台鐵近40年來最嚴重事故。

台鐵太魯閣號式採用機械式加氣動式，列車因過彎時會以電腦自動傾斜抵銷離心力。一般列車過彎時必須時速降至65公里，但太魯閣號高速過彎可以開到75-80公里。這設計讓原先台北-花蓮搭乘自強號所需的2小時20分路程，若以太魯閣號行駛的話可以縮短至2小時。

▲同為傾斜式列車的「普悠瑪號」，在2018年宜蘭新馬站出軌翻覆造成18死190傷。（圖／台鐵提供）

不過跟太魯閣號同為傾斜式列車的普悠瑪號，曾在2018年時發生出軌意外，造成台鐵近40年來最嚴重死傷。2018年10月21日台鐵普悠瑪列車6432次，在宜蘭新馬站發生嚴重出軌意外，全列8輛車廂全都出軌，造成18死190傷，這也是2012年台鐵引進傾斜式列車上線以來，最嚴重的一次事故。