跌倒擦曼秀雷敦「痛到快往生」！她一查驚覺不能用　真實功效曝

▲曼秀雷敦。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

曼秀雷敦軟膏（又稱「小護士」、「面速力達母」）是許多家庭的常備藥品，不管是被蚊蟲叮咬，還是跌倒受傷，很多人都會直接拿來擦。但是，一名女網友日前就發文表示，她日前用小護士塗抹傷口，結果痛到不行，這才讓她驚覺，原來小護士最好不要拿來擦在大傷口上。

這名網友在Dcard上發文表示，她日前不慎摔傷後，先趕緊去學校保健室消毒、塗藥；回到家後，她便拿棉花棒挖一些「小護士」塗抹於傷口，怎料此舉卻讓她痛到「快往生」！

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這時，原PO才趕緊拿起小護士仔細研究一番，想不到卻發現上頭根本沒有寫說可以塗抹大型傷口；她上網查詢後，也發現受傷最好不要用小護士來擦，否則有可能會影響傷口癒合。

貼文一出，不少網友都留言回應，「曼秀雷敦只適合蚊蟲叮咬」、「我覺得是常識」、「老一代不都把曼秀雷敦當萬靈丹？之後才發現根本被騙」、「原來好多人小時候受傷，家長都給擦小護士」、「我也是小時候我媽都拿小護士給我擦」、「我之前跌倒也擦小護士，結果現在膝蓋傷口那一塊黑黑的超醜」、「擦小護士沒辦法結痂吧」。

▲大面積的傷口最好不要塗抹曼秀雷敦比較好。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

據了解，曼秀雷敦軟膏主要是以薄荷、樟腦及凡士林配製而成，可用於緩解蚊蟲叮咬所引起的皮膚癢、紅腫，同時也能稍微緩解肌肉或關節的痠痛、不適感；但是，其功用卻沒有提到能夠幫助傷口癒合。

根據「財團法人全民健康基金會」報導指出，如果是跌倒擦傷，可以先用生理食鹽水沖掉髒汙，接著再擦優碘消毒殺菌，最後則是蓋上人工皮以吸附傷口滲出的組織液。

另據「KingNet國家網路醫藥」報導，中醫傷科的陳志川醫師指出，傷口若有紅、腫、熱的情況，應該送醫處理，自行敷藥不適合使用曼秀雷敦，一般的軟膏亦同，否則將不利於傷口的癒合。中醫內科的吳建隆醫師也表示，傷口在癒合過程中應保持乾淨、乾燥、通風，若皮膚紅腫、疼痛，最好不要使用曼秀雷敦。皮膚科的張承仁醫師則表示，曼秀雷敦僅可使用於輕微擦傷的部位，較深的傷口並不合適。