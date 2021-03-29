熟客抱怨：釣不到！釣蝦場老闆一查傻眼　員工「2個月吃掉185斤」

▲2名員工吃掉了185斤的泰國蝦。（圖／資料照／示意圖，無關本案）

記者林昱萱／新北報導

新北一對男女員工「阿傑」（化名）、「花花」（化名）是某釣蝦場的員工，但兩人卻私自撈取池內的蝦食用，短短兩個月間，就用各種方式侵占了共計185斤的泰國蝦，誇張的行徑被熟客發現後，偷偷向老闆告密，才讓全案因此曝光。

判決指出，阿傑、花花為該釣蝦場之員工，平常由阿傑負責放蝦、清理蝦池等外場工作，花花則負責向顧客收費、開單、補貨等櫃台工作，但兩人卻在老闆未同意的情況之下，利用深夜釣蝦客較少之機會，私自釣取、撈取活蝦食用。阿傑將蝦子撈起後，就會在現場燒烤好，並與花花一同享用，或是將蝦子帶回家食用。

阿傑被捕後對於案情坦承不諱，而花花雖然坦承確實有曾與阿傑在現場燒烤共同食用之實，但卻矢口否認有任何業務侵占之犯行，花花辯稱，老闆有同意員工可以撈蝦來吃，和阿傑一起食用的的蝦只有20台斤，甚至還說自己吃的都是半死不活的蝦等語。

不過，老闆於庭上證稱，「我沒有同意員工可以吃活蝦，我也不可能同意2人撈釣蝦池裡的蝦子，這會讓客人釣不到蝦而影響商譽，如果是客人座釣區的蝦子死掉，都是撈起來直接丟進垃圾桶。」

此外，老闆也表示，自己之所以會發現異樣，是因為店內常客和他反應蝦量變少，他們釣不到應有的量，因此自己才會私下交代幾個比較好的客人幫忙盯著，結果就有幾個客人跟他說，看到員工在撈蝦，而之後釣監視器後，確實也有看到阿傑在撈蝦、花花在旁邊看。

對此，新北地院審理後，依共同犯業務侵占罪，分別判處阿傑、花花6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。未扣案之犯罪所得泰國蝦共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。