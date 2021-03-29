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自然捲妹「頭髮抹水」弄順卻悲劇了！　燙髮一半被狂酸：要再加錢

頭髮香氛護理-吹頭髮（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

許多「自然捲受災戶」都有類似困擾，包括頭髮呈現詭異形狀、毛躁亂翹、髮質很差，所以得想盡各種方法與之抗衡，最終找到和平共處的方法。就有自然捲妹從小為此所苦，不僅需要大撒錢來維持「基本尊嚴」，還曾被髮型設計師冷嘲熱諷，氣到不行。

Podcast節目「八年級生」29日推出全新一集，主人持大談從小到大的自然捲之苦，除了頭髮出現「奇怪閃電」外，居然曾被誤會去燙玉米鬚，下課時到廁所抹水想順髮，一開始頭髮真的變乖了，但過了一段時間，等水乾掉後，頭髮更毛躁、更爆炸，讓她們哭笑不得。

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 ►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》，聽兩妹子天南地北狂聊。

主持人表示，每隔一段時間的離子燙是必不可少的，但絕不是一燙髮就萬事太平，首先需要撐過「超呆」的過渡期，而頻繁的燙髮也會讓髮質變差，儘管有進行護髮，髮尾也像乾稻草一樣。

傻眼的是，主持人曾遇過尖酸刻薄的設計師，燙髮燙一半不斷在旁邊酸言酸語，臭臉吐槽「妳這個頭髮應該要再多付半價」、「妳頭髮真的很難拉欸」、「齁...我要用盡全身力氣拉才拉得動」，讓她當場尷尬不已，也覺得很受傷。

不過，現在她們都發展出與難搞Q毛和平共處的模式，主持人就強調，找到固定且了解自己的設計師很關鍵，而她現在燙離子燙，只燙髮根或3分之2，來取代燙整頭的做法，也讓髮質變好許多，避免髮尾一再受損、分岔，陷入可怕又崩潰的循環。

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