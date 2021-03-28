傑出建築師獎評選活動開跑　7月底前舉辦頒獎典禮

▲中華民國全國建築師公會劉國隆理事長帶領第十六屆傑出建築師晋見蔡英文。（圖／中華民國全國建築師公會提供，下同）



政治中心／綜合報導

內政部為表揚傑出建築師對國家社會貢獻，特訂定「中華民國傑出建築師獎評選及獎勵作業要點」，據以舉辦中華民國傑出建築師獎評選活動，自84年至108年止已辦理16屆，20多年來僅70位建築師獲得此項殊榮；獲獎者的傑出表現均為建築師業界典範，為全國建築師界的最高榮譽。

▲第十六屆傑出建築師戴嘉惠晋見蔡英文。



今年內政部委託中華民國全國建築師公會辦理第17屆的評選作業，除了延續歷屆遴聘專業的評選委員執行嚴謹的評選過程等優良傳統外，更拓展傑出建築師得獎事由的多元性，另將編印得獎者專輯、並舉辦隆重的頒獎典禮及建築作品展覽與演講等行銷推廣活動，讓社會大眾有更多機會能認識「傑出建築師」並與其座談對話，進一步增進社會大眾對建築師的了解。

▲第十六屆傑出建築師戴嘉惠晋見蔡英文。



有關第17屆傑出建築師獎之參選資格、報名方式、應檢具文件、評選程序及獎勵方式等，均於前開作業要點中明定，尚請各界踴躍推薦優秀的建築師或自行報名參加，相關參選資料請送至內政部營建署。本屆傑出建築師獎評選活動，經內政部於110年3月2日內授營建管字第1100803253號函公告。

▲第十六屆傑出建築師戴嘉惠晋見蔡英文。

推薦多位優秀建築師參選，預定於7月底前評選出本屆最具代表性的傑出建築師，並舉辦頒獎典禮；另外，12月下旬舉辦開幕記者會、獲獎傑出建築師作品展及「與傑出建築師有約」專題演講及座談等系列活動。