大馬偵破孤狼式恐攻陰謀　嫌犯意圖刺殺前首相馬哈迪

▲馬來西亞前首相馬哈迪遭恐怖分子鎖定成為刺殺目標。(圖／翻攝自Facebook／TunDrMahathir)

國際中心／綜合報導

新加坡《聯合早報》網站周五(26日)報導，位於吉隆坡武吉阿曼(Bukit Aman)的馬來西亞皇家警察總部政治部反恐組，去年偵破一宗針對前首相馬哈迪、前財政部長林冠英等政要的「孤狼式」恐攻陰謀，並逮捕一名跟「伊斯蘭國」掛鉤的男子。

總部政治部反恐組助理總監阿茲曼25日透露，反恐員警在2020年3月行動管制令(行管令)落實前逮捕一名男子。該男子承認計畫展開「孤狼式」恐攻，企圖刺殺馬哈迪、林冠英、前總檢察長湯瑪斯、以及負責宗教事務的總理署前部長慕加希等政要。

阿茲曼指出，警方在2020年1月初逮捕7名涉及製作宣傳「伊斯蘭國」影片、以及對國家領袖發出死亡威脅的恐怖主義嫌犯。他說，其中一名嫌犯供認，正策劃持刀刺殺馬哈迪和林冠英等政要。

針對馬來西亞的恐攻活動，阿茲曼指出，過去兩三年，警方逮捕的恐怖分子人數已呈下降趨勢，顯示情況已受到控制。 他說，2019年警方針對恐怖分子展開數十次突襲和逮捕行動，跟前一年的109次行動相比，次數明顯減少。

被捕人數方面，反恐組在2018年和2019年分別逮捕119人和72人，2020年更銳減至7人，包括上述計畫刺殺馬哈迪的男子。

他指出，隨著「伊斯蘭國」領袖巴格達迪以及在敘利亞活躍的數名馬來西亞籍恐怖分子相繼被擊斃，支持「伊斯蘭國」的人失去了動力和激情，因此恐怖活動逐漸減少。但他提醒，這並不意味著本區域已擺脫恐怖主義威脅，各方仍須提高警惕。