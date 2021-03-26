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囤房稅暫緩　國民黨團：疑似受到民進黨團派系角力

▲▼國民黨立院黨團記者會，籲政府房地合一稅、囤房稅須有配套。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立院黨團記者會，籲政府房地合一稅、囤房稅須有配套。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

攸關房地合一稅2.0修正的《所得稅法》修正案，下週一將在財政委員會排審。國民黨團今（26日）召開記者會表示，行政院暫不推囤房稅，財政部也並未將囤房稅納入本次修法，且追溯課稅範圍期限疑似受到民進黨派系角力影響而退縮，呼籲蔡政府不要受到外力影響而縮手，打房不要只做一半。

國民黨團總召費鴻泰表示，這次修法的目的既然是抑制炒房，取得日期就應該溯及2016年，才能達到效果，若不溯及既往，不推動囤房稅，居住正義只做半套，堅持行政院版課稅範圍應溯及到民國105年1月1日，並且納入囤房稅，居住正義才能落實，年輕人成家夢想才能實踐。

費鴻泰指出，財政部原本推動房地合一稅2.0版、囤房稅，但受到民進黨派系的影響，臨時縮手為德不卒，只做了一半，呼籲財政部要站在居住正義，多替年輕人想想的立場，把房地合一2.0版、央行行政措施，以及國民黨團囤房稅一同推動，否則打房只是做一半，為德不卒。

財政委員會召委曾銘宗表示，蔡政府過去推出打炒房措施，成效實在有限，根據央行昨日所公布的購屋貸款金額高達8.13兆元，年增率9.07%，看似比2月的9.17%要低，但2月受到農曆年節的影響所致，但近一年來，年增率一直上升，建築融資達2.515兆元，年增率達18.7%，每個月都創新高。

此外，再根據6都今年1月-2月移轉戶數，高達39,581戶，成長率18%，曾銘宗表示，由此可看出，房市非常的熱，蔡政府一連串打炒房政策效果有限。

曾銘宗表示，立法院財政委員會由國民黨團在下週一排審行政院版房地合一稅2.0版，假設政院版房地合一稅課稅範圍未能朔即到105年1月1日，打炒房的措施只是做半套，「蘇建榮部長不要變成『蘇一半』」。

藍委賴士葆則說，經過昨天（25日） 「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅政策評估」公聽會之後，絕大多數專家學者贊成推動囤房稅，蔡政府倘若不推動囤房稅，居住正義就是打假球；國民黨團當然支持房地產正當買賣，但也要對刻意炒房出重拳，落實真正的居住正義。

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