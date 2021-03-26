飛官潘穎諄失聯5天「已過黃金72hrs」！陽光首露臉　軍方持續尋人

記者陳崑福／屏東報導

台東志航基地2架F-5E戰鬥機22日訓練時，於屏東旭海發生擦撞墜海意外，造成26歲中尉飛官羅尚樺殉職，另名28歲上尉飛官潘穎諄仍失蹤，生死未卜。事發至今搜救行動邁入第5天，已滿黃金救援時間72小時，不過，軍方仍持續搜救行動，今（26日）上午再次出動紅雀二型無人機搜索，另請水下作業人員、海巡人員一起搜救。

▲▼搜救潘穎諄行動已邁入第五天。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

整起意外發生後，軍方雖採「陸海空」三方式全面進行搜救，並於昨（25日）首度採水下搜救行動，但仍未找到失聯的潘穎諄，而負責地面搜救的三軍聯訓基地指揮官張明德少將受訪時則表示，「我們沒有所謂的黃金72小時，我們會持續努力，不放棄任何機會，目前沒有終止時間，希望能盡早找到上尉潘穎諄」。

國搜中心指出，25日晚間6時為止，空中部分已出動國防部搜救機44架次、空勤總隊搜救機7架次；地面部分，國防部931人次、海巡署109車321人次，屏東縣消防局26車48人次、警察局10車22人次；海上部份則有海巡艦艇24艘次。

屏東外海今早一掃前幾日的陰霾，陽光首度露臉，軍方持續搜救行動，而較好的天氣狀況，也讓水下作業人員、海巡人員得以出海進行搜救，他們也盼能盡快尋獲潘穎諄。

▼軍方出動無人機搜尋。（資料照／記者吳世龍翻攝）

▼軍方派員水下搜救。（資料照／記者陳以昇攝，下同）