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兒童節12歲以下「5天免費吃」！DIY串炸、巧克力大噴泉吃到飽

▲▼串家物語兒童節免費吃到飽。（圖／業者提供）

▲串家物語兒童節5天免費吃到飽。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

由日本引進的「串家物語」將於4月連假推出兒童用餐免費吃到飽活動，自4/1至4/5，訂位用餐，未滿12歲孩童可享免費用餐優惠，店內所有DIY串炸、日式茶泡飯、各式甜點霜淇淋、大小朋友都愛的巧克力大噴泉通通吃到飽。

▲▼串家物語兒童節免費吃到飽。（圖／業者提供）

▲串家物語兒童節免費吃到飽。（圖／業者提供）

串家物語與摩斯漢堡同屬東元集團餐飲事業群，是由日本大阪引進的日式串炸吃到飽品牌，目前全台有3家分店，每個客桌上皆配置四方形安全油炸鍋，食材部分提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒及鯛魚燒等超過30種人氣食材，可體驗DIY樂趣，幫炸物裹上獨家麵衣。飲品部分有20多種軟性飲料、3種酒精飲料，來台2年廣受親子族群喜愛。

串家物語表示，使用的油品為健康低膽固醇的蔬菜油，在油品控管部分，嚴格內控監測油品的安全數值，定期檢測及更換新油，提供安全的餐飲環境。目前平日午餐每人490元，晚餐及例假日每人590元，皆需另收一成服務費。

▲▼串家物語兒童節免費吃到飽。（圖／業者提供）

▲串家物語兒童節免費吃到飽。（圖／業者提供）

4/1至4/5期間限定的兒童免費吃到飽活動，需先訂位成功後得享優惠；而基於安全考量，限一位大人配一位孩童；而為了維護用餐品質，活動期間每日12:00至14:30及17:30至19:00，兩時段各限10組孩童免費訂位，其他時段則不限制。孩童免費資格為「未滿12足歲」，需出示孩童身分證或健保卡為準，詳情以官方說明為準。

▲▼淡水古蹟博物館兒童節「家族大戰－古蹟親子鐳戰賽」免費玩。（圖／淡水古蹟博物館）

▲淡水古蹟博物館兒童節「家族大戰－古蹟親子鐳戰賽」免費玩。（圖／淡水古蹟博物館）

另外為慶祝兒童節，新北市立淡水古蹟博物館將於4月4日，在滬尾礮臺舉辦「家族大戰－古蹟親子鐳戰賽」。有別於以往，今年兒童節不送別的，直接送大家到國定古蹟來體驗鐳戰，親身感受槍林彈雨的氣氛，活動免收報名費，1位大人可帶1位兒童，需年滿11歲，活動共分2場，上午9時及11時，每場次2小時，1場次25組親子，限量100人。3月26日（五）12：00在淡古官方網站開放報名，額滿為止。

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