朱冠甍、羅尚樺因F5E「座椅彈射」喪命　黃暐瀚：全力支持立即更換

▲羅尚樺、朱冠甍。（合成圖／翻攝空軍官網、photo MYouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

2架F-5E戰機22日於訓練時發生擦撞，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失聯；羅尚樺死因初步研判為戰機在彈射時，導致頭部外傷顱內出血，終因中樞神經休克。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，全力支持立即更換F5座椅，「今天不換，明天就會後悔」。

黃暐瀚指出，去年十月底，一樣是空軍七聯隊，朱冠甍殉職，跳傘後頭部嚴重撞擊，致命；昨天的羅尚樺，也是跳傘後頭部嚴重撞擊，致命，他質疑「到底現在F5戰機的座椅彈射，是出了什麼問題？」

前空軍中將張延廷23日接受黃暐瀚訪問時表示，F5的座椅從未更新，屬於舊型的彈射座椅，但韓國早在2011年，就把延役的150架F5戰機，全面更換新型的飛行員座椅（花了420萬美金）。台灣的F5還有40架，即使後續會有勇鷹號接替，但也還得再用五年。

對此，黃暐瀚憂心，為了這五年，難道不該讓飛行員，免於「彈射頭部可能重擊」的恐懼嗎？更全力支持立即更換F5座椅，雖然需要兩百萬美金！但絕對值得，呼籲每一位不分朝野的國會議員，都支持更換座椅，立刻更換，「今天不換，明天就會後悔！拜託了！」

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