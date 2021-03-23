14歲少女被當眾性侵！大姊姊綁她還嘻嘻哈哈　法官看影片打臉

▲小方和張女打賭輸了，懲罰內容是綑綁性侵。（示意圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

記者崔子柔／綜合報導

台中張姓女子和少女小方（化名）都在工地上班，2人日前打賭「拆模板速度」，張女獲勝後把小方綑綁，在眾人面前以手指性侵。法官勘驗側錄的影片，認為小方並無明顯抗拒，依與未成年性交罪，判張女有期徒刑6月，可上訴。

根據判決書內容，張女與男友陳男同居，小方男友日前受陳男僱用，4人後來便一起在工地上班，同住在張女、陳男租屋處。張女和小方2018年1月7日相約比賽拆模板速度，輸的人要任由對方處置，張女最後勝出，當天下班回家後，小方洗完澡出浴室時，張女就要她「願賭服輸」。

張女用童軍繩綑綁小方雙手，並將其內褲脫下，以黑色按摩棒摩擦小方下體、用手指性交，當時雙方男友都在場，還有其他工人在一旁觀看，並錄下當時情況。

因小方是中輟生，她後來和輔導員透露這件事，就被帶往警局報案。台中地檢署檢察官依涉嫌對未成年少女強制性交罪將張女起訴。

法官勘驗影片認為，小方一開始接受被綑綁，中途也是嘻嘻哈哈地說「不要用，你滾」，看不出來在抗舉此行為，且小方男友表示，當天事後小方還回房和他從事性行為，在場其他工人也說，他們一直覺得是在開玩笑，不認為小方被強迫。

小方則表示，當時有明確說「不要」，但「我們那時候是屬於朋友關係，大家會覺得是開玩笑，所以我也沒有很嚴肅的跟她講這件事情」、「因為畢竟這是自己打賭輸，就是朋友之間打賭輸，友誼還是不會散」。

合議庭審理認為，張女並未違反小方意願，但明知小方未成年，與其性交會影響對方心理及人格發展，不過到案後表示悔意並坦承犯行，依與未成年性交罪判刑6月，可上訴。