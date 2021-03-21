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社會 社會焦點 保障人權

西濱火燒車奪2命！預拌車駕駛現身殯儀館　點頭默認「開太快」

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台61西濱快速道路北上152K、台中清水段20日發生嚴重車禍，一輛混凝土預拌車追撞前方自小客，導致轎車油箱破裂瞬間起火，釀成車上3人2死1重傷悲劇。預拌車駕駛事後向警方透露，因轎車突然急煞，導致他閃避不及才撞上，而21日他現身殯儀館，面對記者詢問是否開太快而釀禍，他則點頭默認。

▲西濱車禍。（圖／翻攝台中踢爆網）

▲西濱車禍，轎車瞬間成火球，釀2死1重傷。（圖／翻攝台中踢爆網）

這起事故發生在20日下午2時許，一輛混凝土預拌車準備返回公司，但卻在行經事故路段時，意外追撞前方轎車，導致轎車陷入火海，車上53歲根姓男子逃出車外，但全身受到嚴重燒燙傷，目前還在醫院搶救當中，而車內一名17歲少女及2歲孩童逃生不及，慘被燒成焦屍。

▲西濱火燒車，釀3死1傷。（圖／記者李忠憲攝）

預拌車林姓駕駛事後向警方供稱，轎車當時剛從匣道開上來，切入車道後卻不明原因「急剎且剎停」 ，導致他反應不及直接撞上，車子往前推進了一段，之後對方轎車就開始火燒車，他也嚇得不知所措。

林男21日中午12時許現身殯儀館，但在面對大批記者提問，他全程不發一語，不過當記者問道，是否是因開太快而釀禍，他則點頭默認。目前全案警方仍在調查當中，至於詳細的肇事原因也有待釐清。

▲▼西濱車禍，預拌車駕駛現身殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

▲預拌車駕駛現身殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

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